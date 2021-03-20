Актеры, судьба которых куда трагичнее, чем в кино 

Судьба милостива к одним, и беспощадна к другим, считают многие. У каждого свой путь, и даже богатые знаменитые люди, у которых, казалось бы, есть все, для того, чтобы быть счастливыми, знают о настоящем горе не понаслышке.

Актриса Ирине Безруковой довелось испытать то, чего не пожелаешь и заклятому врагу, — смерть собственного ребенка. Несмотря на то, что с того рокового дня прошло шесть лет, Безрукова не раз признавалась, что до сих пор не понимает, как жить дальше.

Трагедия настигла семью Безруковых в тот момент, когда Ирина и Сергей были на гастролях, плотный график не позволял находится дома, поэтому Андрей, сын Ирины от первого брака с Игорем Ливановым , жил дома один.

В тот роковой день актриса начала беспокоиться, когда Андрей долгое время не отвечал на сообщения по телефону. Когда прошло 12 часов, она начала нервничать и попросила подругу приехать в ним домой. Дверь никто не открыл, вызвали участкового, чтобы вскрыть дверь, но проникнуть в квартиру получилось через полуоткрытое окно. Андрей лежал в ванной. Судмедэксперты сделали заключение, что он поскользнулся в ванной и ударился головой, смерть наступила мгновенно.

Спустя несколько месяцев из семьи ушел Сергей Безруков. Актер оставил Ирину, окунувшись с головой в новые отношения.

Когда Дмитрию было 20 лет, от лейкемии скончалась его родная сестра Анастасия. Ради лечения девушки семья переехала в Москву и предпринимала буквально все, чтобы побороть болезнь, но это не помогло. Тогда Дюжев впервые задумался о том, чтобы оставить мирскую жизнь и уйти в монастырь, но родители смогли его отговорить.

Спустя четыре года скончался и его отец, который стал выпивать после смерти своей дочери и, по некоторым данным, в приступе буйства бил свою жену. В одну из годовщин смерти Анастасии от вскрыл себе вены.

Через год умерла и мать Дмитрия. Актер твердо решил уйти в монастырь, но пробыл там не долго, так как настоятель благословил его на "служение женщине". После чего Дмитрий вернулся в мирскую жизнь и быстро обрел свое семейное счастье.

Хит Леджер

Сыгравший культовую роль Джокера актер вжился в своего персонажа настолько, что это привело к трагедии. Леджер очень тщательно подошел к подготовке к съемкам. Для этого он месяц прожил в отеле, исключая любой контакт с внешним миром. Он ни с кем не общался и стал вести "Дневник Джокера", наделяя его чертами настоящего психопата и все больше вживаясь в образ. На съемочной площадке он буквально доводил до дрожи других участников съемок и его психическое состояние всерьез вызывало опасения.

Впрочем, и сам Хит не скрывал, что его самочувствие значительно ухудшилось. Актер признавался, что не может спать более двух часов, даже принимая снотворные. А также он все сильнее терял связь с внешним миром, начинал беспричинно смеяться и становился вспыльчивым.

22 января 2008 Леджера обнаружили мертвым в квартире на Манхэттене. Как заключили полицейские, организм Хита не смог перенести коктейль из болеутоляющих, транквилизаторов и снотворного.