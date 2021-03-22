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Сотникова рассказала о домогательствах известной актрисы

Teleprogramma.proиещё 3
7 часов назад
Актриса Вера Сотникова в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказала, как однажды столкнулась с домогательствами к себе со стороны известной актрисы. При этом она не стала называть ее имя.
Сотникова рассказала о домогательствах известной актрисы
Фото: Teleprogramma.proTeleprogramma.pro
«Сейчас я расскажу одну малюсенькую историю, когда ко мне начала клеиться девочка. Она меня пригласила на свидание. Красивая очень актриса, прямо очень».
По словам Веры Сотниковой, она всегда очень внимательно любит все разбирать.
«Поэтому я ей задала вопрос: «Скажи, пожалуйста, это у тебя бзик? Это у тебя что?» И вдруг она мне задает вопрос: «Вера, а у тебя когда-нибудь было, что ты влюблялась в человека и подходишь к мужчине и испытываешь чувства?» Я ей сказала, что у меня такое, конечно, было. А она говорит: «А у меня так к женщинам». Понимаете – это не придумать», - заявила Вера Сотникова.
Напомним, что Вера Сотникова – известная российская актриса и продюсер. В 2013 году была номинирована на премию «Золотой орел» в категории «Лучшая женская роль на телевидении» за роль Людмилы Зыкиной в телесериале «Людмила».
Актеры,Вера Сотникова,Людмила Зыкина,НТВ,
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