Сотникова рассказала о домогательствах известной актрисы

«Сейчас я расскажу одну малюсенькую историю, когда ко мне начала клеиться девочка. Она меня пригласила на свидание. Красивая очень актриса, прямо очень».
«Поэтому я ей задала вопрос: «Скажи, пожалуйста, это у тебя бзик? Это у тебя что?» И вдруг она мне задает вопрос: «Вера, а у тебя когда-нибудь было, что ты влюблялась в человека и подходишь к мужчине и испытываешь чувства?» Я ей сказала, что у меня такое, конечно, было. А она говорит: «А у меня так к женщинам». Понимаете – это не придумать», - заявила Вера Сотникова.