Сотникова рассказала о домогательствах известной актрисы 

«Сейчас я расскажу одну малюсенькую историю, когда ко мне начала клеиться девочка. Она меня пригласила на свидание. Красивая очень актриса, прямо очень. Поэтому я ей задала вопрос: "Скажи, пожалуйста, это у тебя бзик? Это у тебя что?" И вдруг она мне задает вопрос: "Вера, а у тебя когда-нибудь было, что ты влюблялась в человека и подходишь к мужчине и испытываешь чувства?" Я ей сказала, что у меня такое, конечно, было. А она говорит: "А у меня так к женщинам»". Понимаете — это не придумать»,