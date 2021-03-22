Сотникова рассказала о домогательствах известной актрисы 

Актриса Вера Сотникова рассказала, как однажды столкнулась с домогательствами со стороны известной актрисы. Этим она поделилась в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ.
«Сейчас я расскажу одну малюсенькую историю, когда ко мне начала клеиться девочка. Она меня пригласила на свидание. Красивая очень актриса, прямо очень. Поэтому я ей задала вопрос: "Скажи, пожалуйста, это у тебя бзик? Это у тебя что?" И вдруг она мне задает вопрос: "Вера, а у тебя когда-нибудь было, что ты влюблялась в человека и подходишь к мужчине и испытываешь чувства?" Я ей сказала, что у меня такое, конечно, было. А она говорит: "А у меня так к женщинам»". Понимаете — это не придумать»,
— призналась актриса.
При этом Сотникова не стала назвать имя той девушки.
Ранее «Рамблер» писал о том, что Стоун рассказала об инциденте на съемках «Основного инстинкта».