Судьба звезды «Обручального кольца» Алины Сандрацкой

Коренной москвичке Алине Сандрацкой широкую известность принесла мыльная опера «Обручальное кольцо», в котором она вжилась в роль девушки из глубокой провинции. Напомним, что по сюжету она играла отрицательную героиню Ольгу Прохорову , которая была меркантильной и лживой.

Фото: Veasy.ru Veasy.ru

Сама актриса Сандрацкая признавалась, что ее экранная героиня была полной противоположностью ее в реальной жизни. Она старалась все же добавить в «столичную блондинку» немного доброты.

Для актрисы сериал «Обручальное кольцо» стал первой серьезной работой. До этого Алине приходилось играть только эпизодические роли в таких сериалах как «Принцесса цирка», «Кулагин и партнеры», «Адвокат». Однако после этого актриса Сандрацкая появилась на экране в 2013-м и после перестала сниматься в кино. С чем это решение связано женщина не рассказывала.

Личная жизнь актрисы была переплетена с «Обручальным кольцом». Еще во время съемок в этом сериале Алина вышла замуж, стала примерной женой и матерью. Деятельность ее супруга не связана с творчеством. Мужем актрисы стал ее давний друг Юрий Мишин, в настоящее время он работает в банке.

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В 2012-м она стала мамой, сына назвала Львом. С появлением ребенка актриса отошла от кинематографа, все свободное время уделяется воспитанию сына. Поклонники не забывают об актрисе, следят за ее моментами жизни в инстаграм.