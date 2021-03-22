С кем живет бывший муж Александровой Иван Стебунов

Личная жизнь Ивана Стебунова такая же яркая и насыщенная, как и его карьера. Еще с театрального училища за актером закрепилась слава «ловеласа». К слову, из театрального училища его отчислили за драку. Говорят, не поделил девушку.

Марина Александрова стала первой женой Ивана Стебунова. С ней Иван познакомился в театре «Современник». Актриса только пережила болезненный разрыв с Домогаровым и восприняла новые отношения с Иваном, как спасательный круг.

Любопытно, что актерская пара связала себя узами брака уже через год после знакомства. Хотя близкие друзья и родители Марины отговаривали ее от этого брака. Ведь за Стебуновым закрепилась слава бабника. Только вот расстались Марина и Иван не из-за другой женщины, а из-за пристрастия Ивана к алкоголю. Так рассказывала сама Александрова.

О многочисленных пьяных выходках Стебунова неоднократно упоминали и его коллеги. Чего только стоит последняя авария с пьяным Ефремовым, с которым Стебунов находился в машине. После инцидента Ивана просто затравили. Хотя Стебунов признался в одном из интервью после развода, что он изменил Марине на гастролях со случайной девушкой и его замучила совесть.

После развода с Мариной у Стебунова завязались отношения на съемочной площадке с актрисой Аглаей Шиловской . Но до свадьбы дело так и не дошло. Пара разорвала отношения, никто их них впоследствии так и не признался, что стало причиной расставания.

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Сейчас Иван Стебунов женат на Елене Власовой . Они сыграли свадьбу в 2018 году. Избранница актера далека от мира кино и шоу-бизнеса. По профессии девушка экономист. Но очень красивая, будто сошла с подиума.

Столь богатая личная биография актера Елену не смутила. Поговаривают, именно с ней Стебунов образумился и «одомашнился». Супруги часто выкладывают совместные счастливые фото в социальных сетях.

Так, сегодня актер трогательно и нежно поздравил свою половинку с днем рождения. Детей у Елены и Ивана пока нет, но они мечтают как минимум о троих.