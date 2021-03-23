Как звезда из «Небесного тихохода» спас жену от расстрела

Советский актер Василий Меркурьев
- один из тех, кого называют настоящими мужчинами. Зрители помнят его по фильмам «Полустанок», «Небесный тихоход», «Верные друзья», «Летят журавли», «У тихой пристани». Но он был не только талантливым артистом, но и человеком с большой буквы, который был способен на смелые поступки. «Рамблер» расскажет о непростой судьба актера.
Фото: Кадр из фильма «Небесный тихоход»Кадр из фильма «Небесный тихоход»
Василий Васильевич родился под Псковом еще до революции. Творчество окружало мальчика уже с ранних лет: он занимался пением, хорошо знал стихи. Но свою жизнь Вася хотел связать с цирком или театром.
Его мечта исполнилась: 16-летним юношей он пришел в театр, где благодаря своему таланту, общительности и дружелюбию вскоре сделался управляющим. Это позволило ему получать зарплату выше остальных и помогать деньгами семье. Но молодой человек не остался в родной провинции: для продолжения учебы он уехал в Ленинград, там и продолжил свое театральное образование.
Кадр из фильма «Полустанок»,
Первую роль в фильме он получил в 20 лет, а после смог сыграть в кино только через десять лет. Этим вторым фильмом стал «Инженер Гоф». Сценарий ему принесла Ирина Мейерхольд, дочь знаменитого Всеволода Мейерхольда
, и актер сразу же влюбился в нее. Но и Василий, и Ирина уже к тому времени состояли в других отношениях. Однако через пару недель они уже были вместе. Через какое-то время у молодых появились две дочки: сначала Аня, потом Катя.
Затем в семье артиста появились еще дети: брат Меркурьева был репрессирован, и актер не задумываясь забрал его двоих сыновей и дочь к себе, чтобы они не остались сиротами.
Ирина, жена Меркурьева, тоже чуть не пострадала от репрессий. Ее отец был расстрелян в 1940 году. Ирина была объявлена дочерью «врага народа», однако Меркурьев заявил, что всегда будет ее поддерживать и не расстанется с женой. Связи актера помогли Ирине избежать ареста, но работа в театре для нее уже была закончена.
А во время эвакуации из Ленинграда Василий Васильевич увидел двух детей на вокзале. Оказалось, что они опоздали на поезд: родители уехали, а ребята остались. Тогда Меркурьев забрал их с собой, а вскоре у него появился родной сын. Получилось, что всего у актера теперь было восемь детей. Было тяжелое военное время, но семья справилась со всеми трудностями.