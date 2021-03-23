Как звезда из «Небесного тихохода» спас жену от расстрела

Советский актер Василий Меркурьев - один из тех, кого называют настоящими мужчинами. Зрители помнят его по фильмам «Полустанок», «Небесный тихоход», «Верные друзья», «Летят журавли», «У тихой пристани». Но он был не только талантливым артистом, но и человеком с большой буквы, который был способен на смелые поступки. «Рамблер» расскажет о непростой судьба актера.

Фото: Кадр из фильма «Небесный тихоход» Кадр из фильма «Небесный тихоход»

Василий Васильевич родился под Псковом еще до революции. Творчество окружало мальчика уже с ранних лет: он занимался пением, хорошо знал стихи. Но свою жизнь Вася хотел связать с цирком или театром.

Его мечта исполнилась: 16-летним юношей он пришел в театр, где благодаря своему таланту, общительности и дружелюбию вскоре сделался управляющим. Это позволило ему получать зарплату выше остальных и помогать деньгами семье. Но молодой человек не остался в родной провинции: для продолжения учебы он уехал в Ленинград, там и продолжил свое театральное образование.

Кадр из фильма «Полустанок»,

Первую роль в фильме он получил в 20 лет, а после смог сыграть в кино только через десять лет. Этим вторым фильмом стал «Инженер Гоф». Сценарий ему принесла Ирина Мейерхольд, дочь знаменитого Всеволода Мейерхольда , и актер сразу же влюбился в нее. Но и Василий, и Ирина уже к тому времени состояли в других отношениях. Однако через пару недель они уже были вместе. Через какое-то время у молодых появились две дочки: сначала Аня, потом Катя.

Затем в семье артиста появились еще дети: брат Меркурьева был репрессирован, и актер не задумываясь забрал его двоих сыновей и дочь к себе, чтобы они не остались сиротами.

Ирина, жена Меркурьева, тоже чуть не пострадала от репрессий. Ее отец был расстрелян в 1940 году. Ирина была объявлена дочерью «врага народа», однако Меркурьев заявил, что всегда будет ее поддерживать и не расстанется с женой. Связи актера помогли Ирине избежать ареста, но работа в театре для нее уже была закончена.