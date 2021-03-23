Сергей «Африка» Бугаев: «Соловьев заставил меня заниматься сексом с Друбич»

Культовый музыкант, актер и художник Сергей Бугаев по прозвищу Африка в 80-х для многих стал живым символом эпохи перемен. А кому-то он просто запомнился по роли мальчика Бананана в легендарном фильме Сергея Соловьева «Асса». Накануне «юбилея двух пятерок» мы пообщались с Бугаевым.

Фото: Personastars.com Personastars.com

- Сергей, как планируете отметить 55-летие?

- Друзья из Якутии пригласили на конференцию «Холод и здоровье». Вот там, на полюсе холода, где места электромагнитной силы завершают свой земной путь, и отметим Мою судьбу в какой-то мере определил подарок папы на 10-летие. Я тогда музыкой в родном Новороссийске занимался. Вот отец и преподнес инструмент, очень похожий на барабан. Я был счастлив. А в 14 лет сам поехал покорять Ленинград, оставив маме записку, чтобы не волновалась. У меня все получилось: случайно познакомился с Сергеем Курехиным, попал в тусовку рок-музыкантов, в мою жизнь вошли группы «Поп-механика» и «Кино». И это стало моим своеобразным лотерейным билетом.

- В первую очередь кем себя ощущаете - актером, художником или музыкантом?

- Не знаю. У меня нет специального образования. В 22 года я снялся в культовом фильме «Асса», где, в общем-то, сыграл самого себя. Впрочем, кино меня особо не интересовало, хотя и появлялись интересные предложения. Например, позже сыграл загадочного пользователя русского языка Осипа Мандельштама в картине Алексея Германа-младшего «Гарпастум». А вот выставочная деятельность - другое дело.

Еще я отец четверых детей.

- Правда, что не съемках «Ассы» вы и Виктор Цой познакомились со своими возлюбленными?

- В Ялте, где проходили съемки, мы с Цоем жили в соседних номерах. Тогда и повстречали девушек, которые в «Ассе» играли сотрудниц КГБ. Ради Натальи Разлоговой Виктор ушел от жены Марьяны. А Ирэна Куксенайте через два года стала моей женой. Кино и жизнь смешались. Мы вчетвером качались в люльке на канатной дороге и целовались в фотокабинке.

Во время съемок меня несколько раз арестовывали. Один раз - этот эпизод попал в фильм - за серьгу в ухе. В другой - прямо на сцене во время концерта. То есть, представьте, мы играем, поднимаются люди в форме и надевают на барабанщика наручники. От тюрьмы за тунеядство меня спасло лишь вмешательство Сергея Соловьева.

Фото из личного архива

Бугаев (справа) и его первая жена Ирэна Куксинайте (слева) с Джоанной Стингрей, Цоем и последней любовью Виктора - Натальей Разлоговой (слева от лидера группы «Кино»).

- Как вы познакомились с режиссером?

- Ему меня представил Борис Гребенщиков , который углядел во мне инопланетянина. А Соловьев как раз попросил Борю выйти на контакт с НЛО. Но перед нами в «Ассе» стояла совсем другая задача - идеологическая диверсия и уничтожение компартии СССР. Надо было протащить в официальное советское кино Цоя и его песню «Перемен». И мы эту операцию выполнили.

- С Ирэной вы в разводе. Общаетесь?

- Да, у нас довольно хорошие отношения. Нашему сыну Илье (моя мама настояла, чтобы его назвали в честь библейского Пророка) - 24 года. Окончил Педагогический университет в Питере. Я присутствовал при его появлении на свет в роддоме на Васильевском острове и даже сознание потерял. Просто рождение сына неожиданно совпало с выстрелом салюта в День Военно-морского флота. А нашей дочке Кате - 18. Оканчивает школу и очень хочет поступить в вуз, связанный с японским языком, который неплохо знает. У дочери есть египетская покровительница Екатерина из монастыря на Синае, куда мы недавно съездили, чтобы посмотреть, как много там из России паломников.

- Младших детей вам родила нынешняя супруга?

- С Аней, Анной Георгиевной, мы официально не женаты, но думаем об этом. У нас два сына - пятилетний Лука и Никон, которому два с половиной года. Кстати, Лука английский изучает, свою первую сказку уже написал, а еще он педагог младшего брата.

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Нынешняя супруга Сергея Анна с их детьми - Лукой и Никоном

- В имена сыновей вкладывали какой-то смысл?

- В салате не хватало лука, вот так и появился Лука. А еще я любил фотоаппарат марки «Никон» и в честь него назвал самого маленького. Все мои дети дружат. Надеюсь, это у них на всю их жизнь.

- Где с мамой младших познакомились?

- В питерском кафе «Сайгон» через бывшую жену режиссера Дмитрия Месхиева - актрису Кристину Кузьмину . Они в одном театре работали. Анюта - моя муза. Она - художник по жизни. Сейчас опять в вуз поступила, самосовершенствованием занимается. Больше чем на 20 лет меня моложе.

- Свой возраст ощущаете?

- Иногда. А иной раз, как юный пацан, забываю, что уже 55. Но тело, увы, быстро напоминает. Живу на шестом этаже. Забегаю туда по лестнице и около квартиры понимаю, что уже не молод. Не то что раньше - минута, и я дома, никаких передышек на третьем, как сейчас.

В постели с Хакамадой

- Вы однажды обмолвились, что Сергей Соловьев вырезал из «Ассы» сцены, когда ваши с его вечной музой Татьяной Друбич герои по-настоящему занимались сексом

- Все так. Очень жаль, что в фильм эти сцены не попали. С Друбич было тяжело, но интересно. Постепенно я в нее влюбился и всю картину находился в крайне романтичном состоянии, как и мой герой. Для меня Татьяна - один из ярчайших символов сексуальности. Горжусь, что перед камерой у меня с ней все было по-настоящему. Гениальный Соловьев, который придумал свою систему работы с актерами, сам на этих сценах настоял. Буквально силой затащил нас с Татьяной в постель. А предварительно горячительным напоил. Те, кто играет у него на площадке, должны чувствовать себя как в жизни. Хотя уже столько лет прошло, но мне сейчас неловко об этом вспоминать. Татьяна - красавица, роскошная и великолепная. Да и кадры получились мощные. Но Соловьев их не только вырезал из картины, но и уничтожил. По-моему, из-за ревности. В какой-то момент муж в нем победил режиссера. Он словно спохватился и вспомнил, что Татьяна - не просто актриса, с которой он как демиург может делать все что в голову взбредет. Тогда, кстати, он фактически заложил основы их последующего развода.

Экспресс газета

- В недавней фотосессии с Ириной Хакамадой вы изобразили Джона Леннона и Йоко Оно в постели. Каково это?

- Голландский фотограф Нико Костер, который за 40 лет до нас снимал Леннона и Йоко, протестовавших в постели против войны, со мной и Ириной сделал ремейк своего шедевра. Когда он предложил нам раздеться, я согласился сразу. Давно интересовался японскими девушками. Друзья, у которых был опыт сексуального общения с ними, говорили, что у них даже женское устройство чуть другое. Мне всегда хотелось увидеть голую японку собственными глазами, а повода подходящего не подворачивалось. В результате удовольствия с Хакамадой получил море. Надеюсь, и ей понравилось. По крайней мере, раздевалась она с энтузиазмом, а одевалась неохотно.

-Вы в Питере пытались создать частный банк спермы. Зачем?

- Сейчас много говорят о повышении рождаемости в стране, но молчат о том, что тысячи женщин не хотят рожать от собственных мужей. В самом деле, зачем плодить дегенератов и алкоголиков?! По-моему, вполне нормально, если женщина хочет забеременеть от известного актера, политика, художника, общественного деятеля или знаменитого спортсмена. Вот я и предоставлю нашим соотечественницам такую возможность. Дело за малым - собрать спермотеку серьезных людей. Сам готов стать примером для подражания уже сейчас и безвозмездно предоставить свой биоматериал любой россиянке.

«Меня опорочил ревнивый шизофреник-оппозиционер»

В 2012 году Сергей Бугаев был официально зарегистрирован как доверенное лицо кандидата в Президенты РФ Владимира Путина

-Это общественная нагрузка, и я с радостью согласился, - говорит Сергей. - Некоторые не приемлют Владимира Владимировича и ту эволюцию, которая произошла с его приходом. Но благодаря его плану мы от края отодвинулись. Я езжу на все встречи с президентом, власть меня интересует не снаружи, а внутри.

А в 2013-м рок-журналист Артемий Троицкий обвинил «Африку» в шантаже ныне покойного фрика Мамышева-Монро с целью якобы заставить его поучаствовать в порнофотосессии, порочащей представителей оппозиции...