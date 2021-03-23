Почему самый красивый принц советского кино отказался от славы

Игорь Красавин попал в кино случайно: режиссер Леонид Нечаев заметил юношу с внешностью принца в метро и, не раздумывая пригласил десятиклассника на главную роль в своем новом фильме. К сожалению, сказка “Не покидай” осталась единственной работой в кино Игоря Красавина, по какой причине это произошло, читайте в материале “Рамблера”.

Фото: Кадр из фильма "Не покидай" Кадр из фильма "Не покидай"

Предложение режиссера Игорь принял, хотя его родители были против того, чтобы сын снимался в кино. Тем не менее Леониду Нечаеву удалось их уговорить и Красавин приступил к съемкам.

Альберт Филозов, Игорю предстояло сыграть немого поэта по имени Патрик, который оказывается наследником престола сказочного королевства. Внешность юноши абсолютно соответствовала образу прекрасного принца, но помимо симпатичного лица и фактурного тела необходимо было еще и войти в роль. Поначалу Игорю это давалось очень непросто: будучи очень стеснительным о природы, молодой непрофессиональный актер был сильно зажат перед камерой, растормошить его было сложно. Но Красавину помогали партнеры по фильму, а это были такие люди как Вячеслав Невинный Лидия Федосеева-Шукшина . Игорь сумел справиться со стеснением и волнением и в итоге прекрасно сыграл свою роль.

Кадр из фильма "Не покидай"

Дмитрию Харатьяну и Владимиру Шевелькову. Фильм “Не покидай” вышел на экраны в 1989 году и имел огромный успех. Разумеется, симпатичный сказочный принц не мог остаться незамеченным. После премьеры Игорь проснулся знаменитым. В 1990 году журнал “Советский” экран включил его в пятерку самых популярных актеров года: Красавин уступил в рейтинге Виктору Цою (“Игла”) и “гардемаринам” Сергею Жигунову

Предложения режиссеров посыпались на Красавина, как из рога изобилия, но он вежливо, но твердо отказывался от всех, не считая себя актером. Да и родители считали, что сын должен получить более серьезную профессию. В результате после школы Игорь поступил в Белорусский политехнический институт, выбрав вместо возможной карьеры в кино скромную строительную специальность и тихую семейную жизнь.

Со своей женой Ольгой Красавин, кстати, познакомился незадолго до выхода на экраны фильма “Не покидай”, где сыграл свою звездную роль. Но несмотря на армию поклонниц, появившуюся после премьеры, Игорь женился на своей первой и единственной в жизни девушке. Вскоре в семье родилась дочь Даша.

Игорь Красавин всегда отказывался от интервью и съемок в различных телепередачах, популярность его не испортила и совершенно не изменила. Его продолжали приглашать сниматься в кино, звали попробовать себя в роли ведущего, но тщетно. Красавин отвергал все предложения, предпочитая славе спокойную жизнь, время с семьей и друзьями.

Кадр из фильма "Не покидай"