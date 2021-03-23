Что стало с Ванечкой из фильма "Офицеры"

Фильм “Офицеры” давно стал легендой отечественного кинематографа. Об актерах, исполняющих главные роли, зрителям известно многое. А знаете ли вы, кем стал юный актер, блестяще исполнивший роль суворовца Вани Трофимова?

Фото: Кадр из фильма "Офицеры" Кадр из фильма "Офицеры"

В кино Андрей Громов , сыгравший внука главных героев картины, попал почти случайно. Для съемок нового фильма “Приключения желтого чемоданчика” авторам нужен был подходящий мальчик, в школе Андрея тоже проходили прослушивания, на одно из которых он и пришел. Забавный мальчик с оттопыренными ушами понравился киношникам, но в итоге роль все же отдали другому ребенку.

Но у судьбы свои планы. Мальчик, который должен был сниматься, перед самым началом работы заболел, и режиссер вспомнил про Громова. Так Андрей стал актером.

Кадр из фильма "Приключения желтого чемоданчика"

После “Желтого чемоданчика” Андрей сыграл в фильме “Валерка, Рэмка +...”, но славу маленькому актеру принес знаменитый фильм “Офицеры”.

Громова утвердили на роль юного суворовца без проб. Режиссер уже знал юного актера по другим фильмам и был уверен, что ему удастся воплотить на экране образ суворовца Вани Трофимова. И оказался прав: Андрей отлично исполнил свою роль, несмотря на юный образ сумев прочувствовать своего персонажа.

После выхода “Офицеров” на экраны, Андрей Громов, как говорят, проснулся знаменитым. Но слава славой, а учебу в школе никто не отменял. А вот с этим у маленького артиста возникли проблемы. За время, которое он провел в экспедициях, снимаясь в трех фильмах, он сильно отстал от класса. Пришлось приложить усилия, чтобы подтянуть все “хвосты”. И когда Андрею предложили роль в фильме “Принцесса на горошине”, Громов отказался, сделав выбор в пользу учебы.

После окончания школы Андрей, несмотря на успех в кино, не стал связывать свою жизнь с кинематографом и поступил в МГИМО . Позже бывший актер защитил диссертацию по экономике, а в середине 2000-х годов работал старшим советником постоянного представительства РФ при ООН в Нью-Йорке.

Mikhail Chizhov/Youtube