Хилькевич призналась в служебном романе на съемках "Универа"

Звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич счастливая мама двух девочек и любящая жена. Актриса в своем микроблоге часто делится подробностями своей семейной жизни с супругом Артуром Волковым . Мало кто знает, что 34-летняя женщина была дважды замужем.

Впервые Анна пошла под венец в 2011-м, но союз с Антоном Покрепой оказался непродолжительным и уже через год пара развелась. Актриса призналась, несмотря на то, что им не удалось сохранить брак, она с бывшим мужем осталась в хороших отношениях.

Отходя от первого брака, на фоне развода у Хилькевич во время съемок сериала «Универ» случилось помутнение рассудка. Анна поделилась со своими фолловерами, что у нее случился непродолжительный роман во время «Универа».