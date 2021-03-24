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Хилькевич призналась в служебном романе на съемках "Универа"

Veasy.ruиещё 1
3 часа назад
Звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич счастливая мама двух девочек и любящая жена. Актриса в своем микроблоге часто делится подробностями своей семейной жизни с супругом Артуром Волковым. Мало кто знает, что 34-летняя женщина была дважды замужем.
Впервые Анна пошла под венец в 2011-м, но союз с Антоном Покрепой оказался непродолжительным и уже через год пара развелась. Актриса призналась, несмотря на то, что им не удалось сохранить брак, она с бывшим мужем осталась в хороших отношениях.
Отходя от первого брака, на фоне развода у Хилькевич во время съемок сериала «Универ» случилось помутнение рассудка. Анна поделилась со своими фолловерами, что у нее случился непродолжительный роман во время «Универа».
Имя тайного ухажера актриса предпочла не раскрывать, только отметив, что молодой человек был членом съемочной группы. Но «служебный роман» быстро закончился и как мы уже знаем, в 2013-м Анна встретила своего будущего мужа Волкова, с которым счастлива по сей день.
Актеры,Служебный роман,Артур Волков,Анна Хилькевич,
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