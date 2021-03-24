5 фактов о Владимире Высоцком, о которых не принято вспоминать

Владимир Высоцкий — это голос эпохи, о котором знает каждый. Его песни слушала вся страна, его актерской игрой восхищался зритель, а женщины сходили с ума от его стихотворений. "Рамблер" собрал несколько фактов из жизни Высоцкого, о которых не принято вспоминать.

Фото: кадр из фильма кадр из фильма

Любовь к Сталину

Высоцкий никогда не высказывался на политические темы. Западные журналисты как-то спросили о его отношении к власти в СССР. Он ответил: "У меня есть претензии к властям моей страны, но решать я их буду не с вами."

При этом известно, что в подростковом возрасте поэт написал произведение специально в честь Иосифа Сталина. Стихотворение называлось "Моя клятва", в нем он оплакивал ушедшего вождя. "Я у гроба клянусь не забыть дорогого вождя и отца", напишет он в своем произведении.

Уважали даже воры

Высоцкий пользовался огромным уважением, причем среди всех групп общества. Однажды в его сочинскую квартиру вломились преступники и вынесли все ценные вещи. Но как только бандиты узнали, у кого в гостях они побывали, то сразу же вернули все имущество обратно.

Дело, конечно, не в том, что Высоцкого особенно боялись. Просто он был героем своего времени, творчество которого западало в душу каждому и подкупало своей простотой и понятными принципами.

Высоцкий и сам мог оказаться за решеткой

Высоцкий обладал взрывным и бунтарским характером. Помимо этого, он несколько раз мог угодить в тюрьму.

В 65-м году он, во время поездки в Новокузнецк, он отыграл 17 незаконных концертов. За это он мог получить реальный срок. Его оставили на свободе, но заработанные деньги изъяли.

Отсутствие признания

Когда Высоцкого знали все, а его имя скандировали на площадях, советская власть не признавала исполнителя. Они считали его творчество слишком простым, а игру топорной. Это отражалось на его зарплате.

Долгое время Высоцкий зарабатывал гроши. Минимальная зарплата в СССР была 70 рублей. А Высоцкий, работая в театре, получал 69 рублей.

Не дали попрощаться

Смерть Владимира Высоцкого не афишировали, а также запретили близким проехать с открытым гробом по Москве. Сотрудники властных структур выбивали из окон портреты барда.