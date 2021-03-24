5 фактов о Владимире Высоцком, о которых не принято вспоминать

Владимир Высоцкий — это голос эпохи, о котором знает каждый. Его песни слушала вся страна, его актерской игрой восхищался зритель, а женщины сходили с ума от его стихотворений. "Рамблер" собрал несколько фактов из жизни Высоцкого, о которых не принято вспоминать.
Фото: кадр из фильмакадр из фильма
Любовь к Сталину
Высоцкий никогда не высказывался на политические темы. Западные журналисты как-то спросили о его отношении к власти в СССР. Он ответил: "У меня есть претензии к властям моей страны, но решать я их буду не с вами."
При этом известно, что в подростковом возрасте поэт написал произведение специально в честь Иосифа Сталина. Стихотворение называлось "Моя клятва", в нем он оплакивал ушедшего вождя. "Я у гроба клянусь не забыть дорогого вождя и отца", напишет он в своем произведении.
Уважали даже воры
Высоцкий пользовался огромным уважением, причем среди всех групп общества. Однажды в его сочинскую квартиру вломились преступники и вынесли все ценные вещи. Но как только бандиты узнали, у кого в гостях они побывали, то сразу же вернули все имущество обратно.
Дело, конечно, не в том, что Высоцкого особенно боялись. Просто он был героем своего времени, творчество которого западало в душу каждому и подкупало своей простотой и понятными принципами.
Высоцкий и сам мог оказаться за решеткой
Высоцкий обладал взрывным и бунтарским характером. Помимо этого, он несколько раз мог угодить в тюрьму.
В 65-м году он, во время поездки в Новокузнецк, он отыграл 17 незаконных концертов. За это он мог получить реальный срок. Его оставили на свободе, но заработанные деньги изъяли.
Отсутствие признания
Когда Высоцкого знали все, а его имя скандировали на площадях, советская власть не признавала исполнителя. Они считали его творчество слишком простым, а игру топорной. Это отражалось на его зарплате.
Долгое время Высоцкий зарабатывал гроши. Минимальная зарплата в СССР была 70 рублей. А Высоцкий, работая в театре, получал 69 рублей.
Не дали попрощаться
Смерть Владимира Высоцкого не афишировали, а также запретили близким проехать с открытым гробом по Москве. Сотрудники властных структур выбивали из окон портреты барда.
И все равно почти 70 тысяч человек вышли проститься со своим кумиром. Люди устроили настоящий митинг против власти, которая так и не признала великого исполнителя.