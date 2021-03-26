Звезды Голливуда, разорившиеся на пике славы

Голливуд любит продавать нам картинку идеальной жизни звезд, которая выглядит полной чашей. Но далеко не все знаменитости умело распоряжаются своим достатком, и история знает немало примеров «стыдных» разорений даже на вершине успеха. Мы собрали топ-7 звезд Голливуда, которые бездумно растратили целое состояние.

Джонни Депп

В ситуации со звездой «Пиратов Карибского моря» все было предсказуемо с самого начал. Да, в свое время Джонни ставил финансовые рекорды. Например, в 2012 году Депп заработал немыслимые $75 миллионов за четвертый фильм франшизы о пиратах — но и тратил актер эти средства с размахом короля. Еще после премьеры первого фильма Депп решил, что пришло время жить на широкую ногу, и приобрел собственный остров Little Hall’s Pond Cay, расположенный на Багамском архипелаге.

Помимо этого, Джонни ежемесячно тратил по $30 тысяч на вино, по $300 тысяч на содержание личного персонала в количестве 40 человек, в $150 тысяч ему обходилась круглосуточная охрана, и еще $200 тысяч стоило обслуживание частного джета. Ах да, и не стоит забывать про эксцентричную выходку звезды — он потратил $3 млн на то, чтобы выстрелить из пушки прахом писателя Хантера Томпсона.

Подкосила Джонни и судебная тяжба с бывшей женой Эмбер Херд: часть средств он выплатил ей в качестве компенсации, а часть ушла на погашение судебных издержек. Если приплюсовать к этому подпорченную репутацию артиста, с которым теперь отказывается работать Голливуд, можно смело ставить знак равенства между фамилией Деппа и словом «банкрот».

Николас Кейдж

После женитьбы на официантке корейского происхождения Элис Ким звезда боевика «Скала», который и так привык ни в чем себе не отказывать, приобрел средневековый замок. К уникальной недвижимости добавилось прибрежное поместье Миддлтаун стоимостью $15 млн и элитный дом в Лос-Анджелесе, который он приобрел за $35 млн.

Казалось, что жизнь актера удалась, но в 2016 году Николас и Элис объявили о своем разводе, а в СМИ появились первые сообщения о плачевном финансовом состоянии звезды. Оказалось, что он проявлял дорого обошедшуюся ему финансовую неграмотность: не контролировал работу личного бухгалтера, сорил деньгами и был вынужден заплатить бывшей супруге круглую сумму отступных.

Все это увенчалось внушительным штрафом из-за неуплаченных налоговых выплат государству в размере $14 млн. Зная о суровости наказания за невыплату налогов, Кейдж не стал отпираться в суде и обязался погасить свой долг. Ради этого любящему роскошный образ жизни актеру пришлось продать и собственный замок (потеряв внушительную сумму на сделке), и два элитных дома. Ушлые финансовые эксперты подсчитали, что в период с 1996 по 2011 год Кейдж потратил $150 млн. Красиво жить не запретишь.

Уэсли Снайпс

Еще один мастодонт Голливуда, который умудрился обанкротиться, будучи на волне успеха. Погубили актера и звездная болезнь, и личная скупость — артист в равной степени со всеми ссорился и так же беспечно пытался обмануть налоговую службу США.

24 апреля 2008 года федеральный суд города Окала приговорил актера к 3-летнему тюремному сроку за уклонение от уплаты налогов. Согласно постановлению cуда, Снайпс в течение 17 лет уклонялся от выплат, задолжав государству более $15 млн. Звезда «Блейда» признал себя виновным и еще до вынесения приговора предложил стороне обвинения пополнить государственную казну тремя чеками по $5 млн в обмен на смягчение приговора.

Вопреки ожиданиям, это актеру не помогло и он получил максимальный срок за уклонение от уплаты налогов в США. Таким образом, Снайпс растратил остатки некогда большого состояния на судебные тяжбы и отсидел три года в тюрьме.

Ким Бейсингер

История банкротства звезды «Секретов Лос-Анджелеса» отличается от историй ее коллег. Да, актриса не кутила днями напролет в Вегасе и не спускала целые состояния на дорогие игрушки хотя подождите. В 1989 году Ким , сколотив внушительное состояние, решила, что покупка дома или даже особняка звучит как-то банально, и замахнулась на приобретение целого города. За $20 млн звезда вознамерилась купить землю города Браселтон, чтобы превратить его в огромный культурный центр. Бейсингер действовала незамедлительно и успела приобрести здание банка в центре города за $600 тысяч, но последующие покупки не потянула.

Дело в том, что в тот период Ким оказалась втянута в судебное разбирательство из-за нарушения контракта: звезда отказалась сниматься в готовящемся фильме «Елена в ящике» и была вынуждена выплатить неустойку в размере $8 млн. Одна неприятность потянула за собой следующую, и в итоге актриса лишилась и внушительной части своих накоплений, и недвижимости — из-за нехватки средств Бейсингер продала здание банка ровно за те же $600 тысяч.

Брендан Фрейзер

От кого, от кого, а от улыбчивой и кажущейся приземленной звезды «Мумии» мы такого расточительства не ожидали. Но, если говорить откровенно, ситуация Фрейзера не вполне стандартная: артисту банально не повезло оказаться в затянувшейся черной полосе. Так, сперва у Брендана случился громкий развод, увенчавшийся большой суммой отступных экс-супруге, а также ежемесячными выплатами алиментов на воспитание их двоих детей. По слухам, ежемесячно артист тратит порядка $85 тысяч только на алименты.

Помимо этого, с актером случился несчастный случай: после сильного урагана на дом Фрейзера упало дерево, которое он попытался оттащить собственными силами. Итог оказался плачевным: он сильно травмировал спину, перенес тяжелую операцию и на долгое время выбыл из профессии. Учитывая, что на протяжении нескольких лет он не снимался, а регулярные выплаты на детей никто не отменил, банковский счет актера быстро опустел.

Линдси Лохан

Звезда «Дрянных девчонок» и «Чумовой пятницы» всегда славилась своим эксцентричным поведением и шокирующими выходками, но подвело к банкротству звезду не это, а неумение в срок платить по счетам.

Так, несколько лет назад выяснилось, что Линдси , у которой уже были проблемы с работой, долгое время не платит за арендованные в Лондоне апартаменты. Звезда рассудила, что ее статуса хватит на то, чтобы смягчить гнев владельцев недвижимости и они скостят ее долг. К сожалению для актрисы, все вышло ровно наоборот: владельцы выставили ей счет в размере почти $5 млн. Опасаясь штрафа и суда, Лохан выплатила долг, но на его погашение ушли практически все ее сбережения.

Стивен Болдуин

Бывший деверь Ким Бейсингер и отец Хейли Бибер в 2009 году официально признал себя банкротом. Тогда звезда фильма «Обычные подозреваемые» рассказал, что у него накопился долг в размере $1,2 млн по двум ипотечным кредитам, $1 млн по налогам и еще $70 тысяч по непогашенным кредитам.