Рост объяснил, почему перестал дружить с Нагиевым

Актер Сергей Рост в студии программы «Судьба человека» рассказал об отношениях с телеведущим Дмитрием Нагиевым.

Фото: кадр из передачи "Осторожно модерн" кадр из передачи "Осторожно модерн"

«После поступления в театральный мы поехали в колхоз. Дима немного загулял. Появился на грядке в красивом плаще. Я когда его увидел, то подумал, что это такой-то мажор. Со временем мы подружились. Попадали в разные переделки, о которых даже сегодня не буду рассказывать. Дима часто приставал к девушкам. Нос ему ломали несколько раз. Потом делали операции. Сейчас у него, к счастью, все хорошо».

Когда они с Нагиевым стали популярными, телеканалы стали воевать за них.

«Кто-то что-то наговорил Диме. Однажды он решил, что ему будет лучше развиваться одному. Молодость и амбиции взяли вверх. Наш дуэт был самым популярным в стране. Нас не воспринимали по одиночке. Это было зря сделано с его стороны. Видимо, это была не дружба».