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Рост объяснил, почему перестал дружить с Нагиевым

Даня Виттиг
1 час назад
Актер Сергей Рост в студии программы «Судьба человека» рассказал об отношениях с телеведущим Дмитрием Нагиевым.
Рост объяснил, почему перестал дружить с Нагиевым
Фото: кадр из передачи "Осторожно модерн"кадр из передачи "Осторожно модерн"
«После поступления в театральный мы поехали в колхоз. Дима немного загулял. Появился на грядке в красивом плаще. Я когда его увидел, то подумал, что это такой-то мажор. Со временем мы подружились. Попадали в разные переделки, о которых даже сегодня не буду рассказывать. Дима часто приставал к девушкам. Нос ему ломали несколько раз. Потом делали операции. Сейчас у него, к счастью, все хорошо».
Когда они с Нагиевым стали популярными, телеканалы стали воевать за них.
«Кто-то что-то наговорил Диме. Однажды он решил, что ему будет лучше развиваться одному. Молодость и амбиции взяли вверх. Наш дуэт был самым популярным в стране. Нас не воспринимали по одиночке. Это было зря сделано с его стороны. Видимо, это была не дружба».
Рост отметил, что Нагиев объявил, что дружить с коллегой нельзя.
Актеры,Судьба человека,
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