Как в NASA отблагодарили Хэнкса за роль в драме "Аполлон-13"

Том Хэнкс - замечательный актер, на протяжении своей карьеры он сыграл более чем в ста фильмах: был продюсером, сценаристом и режиссером, вел передачи на телевидении и постоянно участвовал в благотворительности. Именно за это публика окрестила его "Американским папой". "Рамблер" расскажет неожиданные факты из его жизни, о которых вы не знали.

Фото: Кадр из фильма "Аполлон-13" Кадр из фильма "Аполлон-13"

В режиссерском дебюте Тома Хэнкса сыграли члены его семьи

В актерский состав режиссерского дебюта "То, что ты делаешь" Хэнкс включил свою вторую жену Риту Уилсон и детей от первого брака — Колина и Элизабет. Это единственный фильм, в котором они сыграли все вместе.

Астероид, названный в честь Тома Хэнкса

И действительно, в космосе вокруг Солнца вращается астероид 12818 Tomhanks. Так NASA решила отблагодарить актера за его роль в драме "Аполлон-13".

"Надеюсь, астероид, названный в мою честь, не свалится мне на голову",

— шутил Хэнкс в интервью.

Коллекционирует пишущие машинки

Анджелина Джоли испытывает особую страсть к колюще-режущим предметам и коллекционирует ножи. Николас Кейдж является большим фанатом раритетных комиксов. А вот увлечение Тома Хэнкса можно назвать самым интеллигентным и стильным — он собирает пишущие машинки. В коллекции актера более 80 раритетов, среди которых легендарные Underwood и Hermes 3000.

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