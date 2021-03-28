Как в NASA отблагодарили Хэнкса за роль в драме "Аполлон-13"

Том Хэнкс - замечательный актер, на протяжении своей карьеры он сыграл более чем в ста фильмах: был продюсером, сценаристом и режиссером, вел передачи на телевидении и постоянно участвовал в благотворительности. Именно за это публика окрестила его "Американским папой". "Рамблер" расскажет неожиданные факты из его жизни, о которых вы не знали.
Фото: Кадр из фильма "Аполлон-13" Кадр из фильма "Аполлон-13"
В режиссерском дебюте Тома Хэнкса сыграли члены его семьи
В актерский состав режиссерского дебюта "То, что ты делаешь" Хэнкс включил свою вторую жену Риту Уилсон и детей от первого брака — Колина и Элизабет. Это единственный фильм, в котором они сыграли все вместе.
Астероид, названный в честь Тома Хэнкса
И действительно, в космосе вокруг Солнца вращается астероид 12818 Tomhanks. Так NASA решила отблагодарить актера за его роль в драме "Аполлон-13".
"Надеюсь, астероид, названный в мою честь, не свалится мне на голову",
— шутил Хэнкс в интервью.
Коллекционирует пишущие машинки
Анджелина Джоли испытывает особую страсть к колюще-режущим предметам и коллекционирует ножи. Николас Кейдж является большим фанатом раритетных комиксов. А вот увлечение Тома Хэнкса можно назвать самым интеллигентным и стильным — он собирает пишущие машинки. В коллекции актера более 80 раритетов, среди которых легендарные Underwood и Hermes 3000.
Смотрит свои фильмы только один раз
"Облачный атлас" — единственный фильм с его участием, который Хэнкс смотрел больше двух раз. По словам актера, ему очень понравилась экранизация популярной книги, фанаты которой остались ею недовольны. Другие свои картины актер смотрел лишь один раз на премьере.