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Безрукова призналась, что ей намекали на аборт ради роли

Диана Товсепова
40 минут назад
Актриса Ирина Безрукова вспомнила, как много лет назад ей намекали сделать аборт ради роли, в студии программы «Судьба человека» на канале "Россия 1":
"Я каждый раз выходила замуж, а таких случаев в моей жизни всего было два, по огромнейшей любви. Другого человека, кроме первого мужа, на свете рядом с собой не представляла. Когда мы познакомились, то я уже играла в Ростовском академическом театре драмы. Я знала, что у Игоря погибла жена и ребенок. Судьба за нас все решила. Я благодарна, что так все случилось. Мы какое-то время скрывали наши отношения. Выходили из троллейбуса и по очереди шли ко входу в театр".
Как отметила актриса, вместе с первым мужем актером Игорем Ливановым они прожили счастливые 10 лет.
"В какой-то момент я узнала, что беременна. И примерно в эти же сроки мне предложили роль в кино. Режиссер фильма намекал мне на аборт. Деликатно все было. Сказал, если сделаю аборт, то он готов меня снимать. Я приехала домой. Приняла решение рожать, потому что моего сына никто мне не родит. Так получилось в моей жизни, что я росла человеком, который брал на себя ответственность за все поступки с детства. То решение, которое я приняла, одно из лучших в моей жизни", — рассказала актриса.
Напомним, что в 1989 году Ирина родила от Игоря Ливанова родила сына Андрея. Он ушел из жизни в марте 2015 года.
Актеры,Судьба человека,Игорь Ливанов,Лариса Долина,Ирина Безрукова,
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