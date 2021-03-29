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После съемки какой сцены Алексея Смирнова увезла скорая

Александра Нечаева
1 час назад
В фильме “В бой идут одни старики” Алексей Смирнов сыграл роль механика Макарыча. Актер не понаслышке знал, что такое война и потеря товарищей, поскольку сам участвовал в боевых действиях. Поэтому просто играть на площадке Смирнов не мог: он по-настоящему пропускал через себя все трагические эпизоды картины, переживая вовсе не по сценарию гибель ребят из эскадрильи и девушек из бомбардировочного полка. Однажды после съемки особо тяжелой сцены актера увезли на скорой. Смотрите видео и узнаете, что так растревожило Смирнова.
Актеры,Видео,Алексей Смирнов,
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