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Как сейчас выглядят сестры-ведьмы из сериала «Черный ворон»

Полина Алферова
2 часа назад
Этот проект покорил немало зрителей в начале двухтысячных годов. Сценарий был написан на основе многотомной саги Дмитрия Вересова. Татьяна Колганова и Анна Герм сыграли двух единокровных сестер, обладающих магической привлекательностью и умением бесконечно впутываться в авантюры. Но о своем родстве они узнают далеко не сразу. А до этого им придется делить между собой не только мужчин, но и детей.
Этот проект покорил немало зрителей в начале двухтысячных годов. Сценарий был написан на основе многотомной саги Дмитрия Вересова. Татьяна Колганова и Анна Герм сыграли двух единокровных сестер, обладающих магической привлекательностью.
1/11 Этот проект покорил немало зрителей в начале двухтысячных годов. Сценарий был написан на основе многотомной саги Дмитрия Вересова. Татьяна Колганова и Анна Герм сыграли двух единокровных сестер, обладающих магической привлекательностью.
Фото: Кадр из сериала «Черный ворон»
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Анна Герм сыграла роль скромной и отзывчивой красавицы Тани Лариной.
2/11 Анна Герм сыграла роль скромной и отзывчивой красавицы Тани Лариной.
Фото: @anna_guerm/@boruzdinaselennova
Актриса запомнилась уже после дебютной роли у Карена Шахназарова. В «Дне полнолуния» она сыграла таинственную незнакомку в лиловом платье, ее партнером стал Андрей Панин.
3/11 Актриса запомнилась уже после дебютной роли у Карена Шахназарова. В «Дне полнолуния» она сыграла таинственную незнакомку в лиловом платье, ее партнером стал Андрей Панин.
Фото: @anna_guerm/@boruzdinaselennova
Кроме того, в 2004 году актриса попробовала себя в режиссуре и сняла короткометражный фильм «У самого моря». Во время съемок Анна познакомилась с музыкантом Владиславом Астафьевым. А в 2008 году у супругов родилась дочь Анжелика. В 2016 году Анна и Владислав мирно расстались.
4/11 Кроме того, в 2004 году актриса попробовала себя в режиссуре и сняла короткометражный фильм «У самого моря». Во время съемок Анна познакомилась с музыкантом Владиславом Астафьевым. А в 2008 году у супругов родилась дочь Анжелика. В 2016 году Анна и Владислав мирно расстались.
Фото: @anna_guerm/@boruzdinaselennova
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До Владислава актриса уже была замужем, однако брак распался из-за постоянных командировок.
5/11 До Владислава актриса уже была замужем, однако брак распался из-за постоянных командировок.
Фото: @anna_guerm/@boruzdinaselennova
На съёмках сериала «Легенда Феррари» режиссера Константина Максимова, 2019г.
6/11 На съёмках сериала «Легенда Феррари» режиссера Константина Максимова, 2019г.
Фото: @anna_guerm
Татьяна Колганова исполнила роль роковой красотки Тани Захаржевской.
7/11 Татьяна Колганова исполнила роль роковой красотки Тани Захаржевской.
Фото: @takolganova
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Татьяна Колганова родилась 7 апреля 1972 года в городе Бельцы (тогда Молдавская ССР). Актриса несколько лет прожила в Праге, где работала на радио «Свобода». Татьяна свободно владеет чешским и английским языками.
8/11 Татьяна Колганова родилась 7 апреля 1972 года в городе Бельцы (тогда Молдавская ССР). Актриса несколько лет прожила в Праге, где работала на радио «Свобода». Татьяна свободно владеет чешским и английским языками.
Фото: @takolganova
Актриса замужем за актером и сценаристом Вадимом Сквирским. У пары нет детей
9/11 Актриса замужем за актером и сценаристом Вадимом Сквирским. У пары нет детей
Фото: @takolganova
Кроме нескольких десятков сериальных ролей, Татьяна запомнилась также своей работой в фильме Сергея Бодрова-младшего «Сестры», ужастике «Шопинг-тур», картине «Тяжелый случай».
10/11 Кроме нескольких десятков сериальных ролей, Татьяна запомнилась также своей работой в фильме Сергея Бодрова-младшего «Сестры», ужастике «Шопинг-тур», картине «Тяжелый случай».
Фото: @takolganova
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На съемках сериала «Подражатель».
11/11 На съемках сериала «Подражатель».
Фото: @takolganova
Татьяна Колганова исполнила роль роковой рыжеволосой красотки Тани Захаржевской, а Анна Герм — скромной и отзывчивой красавицы Тани Лариной. «Рамблер» собрал свежие фотографии актрис.
Анна Герм родилась 14 марта 1972 года в Ленинграде (сейчас Санкт-Петербург). Необычная фамилия актрисы — не псевдоним. У матери Анны эстонские корни. Актриса запомнилась уже после дебютной роли у Карена Шахназарова. В «Дне полнолуния» она сыграла таинственную незнакомку в лиловом платье, ее партнером стал Андрей Панин.
Кроме того, в 2004 году актриса попробовала себя в режиссуре и сняла короткометражный фильм «У самого моря». Во время съемок Анна познакомилась с музыкантом Владиславом Астафьевым. А в 2008 году у супругов родилась дочь Анжелика. В 2016 году Анна и Владислав мирно расстались. До Владислава актриса уже была замужем, однако брак распался из-за постоянных командировок.
Анна продолжает активно сниматься, участвует в необычных фотопроектах, кроме того, она преподает актерское мастерство и технику речи.
Татьяна Колганова родилась 7 апреля 1972 года в городе Бельцы (тогда Молдавская ССР). Актриса несколько лет прожила в Праге, где работала на радио «Свобода». Татьяна свободно владеет чешским и английским языками.
Актриса замужем за актером и сценаристом Вадимом Сквирским. У пары нет детей. Кроме нескольких десятков сериальных ролей, Татьяна запомнилась также своей работой в фильме Сергея Бодрова-младшего «Сестры», ужастике «Шопинг-тур», картине «Тяжелый случай». В 2021 году должны выйти сразу четыре сериала с ее участием.
Актеры,Фото,Сестры,Дмитрий Вересов,Вадим Сквирский,Анна Герм,Сергей Бодров,Татьяна Колганова,Андрей Панин,Карен Шахназаров,радио "Свобода",
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