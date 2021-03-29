Как сейчас выглядят сестры-ведьмы из сериала «Черный ворон»

Татьяна Колганова родилась 7 апреля 1972 года в городе Бельцы (тогда Молдавская ССР). Актриса несколько лет прожила в Праге, где работала на радио «Свобода». Татьяна свободно владеет чешским и английским языками.

Кроме того, в 2004 году актриса попробовала себя в режиссуре и сняла короткометражный фильм «У самого моря». Во время съемок Анна познакомилась с музыкантом Владиславом Астафьевым. А в 2008 году у супругов родилась дочь Анжелика. В 2016 году Анна и Владислав мирно расстались.

Актриса запомнилась уже после дебютной роли у Карена Шахназарова. В «Дне полнолуния» она сыграла таинственную незнакомку в лиловом платье, ее партнером стал Андрей Панин.

Кроме того, в 2004 году актриса попробовала себя в режиссуре и сняла короткометражный фильм «У самого моря». Во время съемок Анна познакомилась с музыкантом Владиславом Астафьевым. А в 2008 году у супругов родилась дочь Анжелика. В 2016 году Анна и Владислав мирно расстались. До Владислава актриса уже была замужем, однако брак распался из-за постоянных командировок.