Как сейчас выглядят сестры-ведьмы из сериала «Черный ворон»

Этот проект покорил немало зрителей в начале двухтысячных годов. Сценарий был написан на основе многотомной саги Дмитрия Вересова. Татьяна Колганова и Анна Герм сыграли двух единокровных сестер, обладающих магической привлекательностью и умением бесконечно впутываться в авантюры. Но о своем родстве они узнают далеко не сразу. А до этого им придется делить между собой не только мужчин, но и детей.
Татьяна Колганова исполнила роль роковой рыжеволосой красотки Тани Захаржевской, а Анна Герм — скромной и отзывчивой красавицы Тани Лариной. «Рамблер» собрал свежие фотографии актрис.
Анна Герм родилась 14 марта 1972 года в Ленинграде (сейчас Санкт-Петербург). Необычная фамилия актрисы — не псевдоним. У матери Анны эстонские корни. Актриса запомнилась уже после дебютной роли у Карена Шахназарова. В «Дне полнолуния» она сыграла таинственную незнакомку в лиловом платье, ее партнером стал Андрей Панин.
Кроме того, в 2004 году актриса попробовала себя в режиссуре и сняла короткометражный фильм «У самого моря». Во время съемок Анна познакомилась с музыкантом Владиславом Астафьевым. А в 2008 году у супругов родилась дочь Анжелика. В 2016 году Анна и Владислав мирно расстались. До Владислава актриса уже была замужем, однако брак распался из-за постоянных командировок.
Анна продолжает активно сниматься, участвует в необычных фотопроектах, кроме того, она преподает актерское мастерство и технику речи.
Татьяна Колганова родилась 7 апреля 1972 года в городе Бельцы (тогда Молдавская ССР). Актриса несколько лет прожила в Праге, где работала на радио «Свобода». Татьяна свободно владеет чешским и английским языками.
Актриса замужем за актером и сценаристом Вадимом Сквирским. У пары нет детей. Кроме нескольких десятков сериальных ролей, Татьяна запомнилась также своей работой в фильме Сергея Бодрова-младшего «Сестры», ужастике «Шопинг-тур», картине «Тяжелый случай». В 2021 году должны выйти сразу четыре сериала с ее участием.