Не только “Физрук”: лучшие роли Нагиева

"Осторожно, модерн!" (1996)

Говоря о Дмитрии Нагиеве, нельзя не упомянуть этот юмористический сериал, где он играл главную роль вместе со своим другом Андреем Ростом. Он транслировался на ТВ довольно длительное время до тех пор, пока Рост и Нагиев не поругались. Сам Рост говорит, что Нагиеву "кто-то что-то наговорил", поэтому он решил отделиться от тандема и начать свою карьеру. Рост уверен, что это было ошибкой. В любом случае, сериал "Осторожно, Модерн!" вошел в историю телевидения.