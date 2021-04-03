Не только “Физрук”: лучшие роли Нагиева

Актер Дмитрий Нагиев
известен многим благодаря своей роли в сериале "Физрук", где он сыграл брутального Фому — учителя физкультуры. Эта роль помогла ему вновь обрести рекламные контракты и популярность, а образ доброго, но строгого бандита до сих пор преследует его. 4 апреля актеру исполняется 54 года, по этому случаю "Рамблер" рассказывает о его лучших ролях, помимо Фомы в "Физруке".
"Осторожно, модерн!" (1996)
Кадр из сериала "Осторожно, модерн!"
Говоря о Дмитрии Нагиеве, нельзя не упомянуть этот юмористический сериал, где он играл главную роль вместе со своим другом Андреем Ростом. Он транслировался на ТВ довольно длительное время до тех пор, пока Рост и Нагиев не поругались. Сам Рост говорит, что Нагиеву "кто-то что-то наговорил", поэтому он решил отделиться от тандема и начать свою карьеру. Рост уверен, что это было ошибкой. В любом случае, сериал "Осторожно, Модерн!" вошел в историю телевидения.
"Кухня" (2012)
В известном популярном сериале Дмитрий Нагиев играет самого себя. Он является одной из главных фигур, но часто предстает в амплуа, похожем на Фому из "Физрука". Из-за этого сериала многие зрители начали называть Горбань женой Нагиева, так как их образ им показался настолько гармоничным, что его перенесли в реальную жизнь.
"Самый лучший день" (2015)
Кадр из фильма "Самый лучший день"
Этот фильм режиссер окрестил "караоке-комедией", так как во время фильма персонажи начинают петь, а слова песен транслируются на экране, чтобы зрители им подпевали. Хороший легкий фильм, который можно посмотреть на одном дыхании. Нагиев играет в нем полицейского, который неожиданно встречает звезду Ольгу Серябкину
.
"Непрощенный" (2018)
Кадр из фильма "Непрощенный"
Художественный фильм рассказывает о судьбе мужчины Виталия Калоева
. Он потерял всю семью в катастрофе над Боденским озером, а потом устроил самосуд над диспетчером, который ошибся и по вине которого столкнулись два самолета. Эта роль — одна из немногих драматических в карьере Нагиева, поэтому этот фильм точно стоит посмотреть.