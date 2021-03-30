Как Наталья Крачковская сломала карьеру золовки

Наталью Крачковскую помнят, наверно, все, а вот об актрисе Нине Крачковской вспоминают немногие. Все дело в том, что популярность первой фактически поставила крест на карьере второй. Историю угасания звезды Нины Крачковской читайте в материале “Рамблера”.

Карьера Нины Крачковской поначалу складывалась весьма успешно: сразу после окончания ВГИКа она стала одной из ведущих актрис Театра-студии киноактера. Справедливости ради надо отметить, что главных ролей она не играла, но даже эпизоды с ее участием запоминались зрителю. Параллельно Нина успешно снималась в кино: “Кортик”, “Есть такой парень”, “Звездный мальчик”, вот лишь малая часть картин, в которых приняла участие Крачковская в 1950-х годах.

Кадр из фильма "Первое свидание"

Тем временем старший брат Нины, Владимир, звукооператор, влюбился в молоденькую Наталью Белогорцеву, которой пришлось оставить учебу во ВГИКе, поскольку врачи после аварии, в которую она попала и повредила зрение, запретили ей работать под ярким светом софитов. Но мечту стать актрисой Наташа не оставила и соглашалась на роли в массовке. В качестве статистки она участвовала и в фильме “Половодье”, над которым работал Владимир Крачковский. Между Владимиром и Натальей вспыхнул роман, закончившийся свадьбой. Наталья взяла фамилию мужа.

Возможно, никто и никогда не узнал бы Наталью Крачковскую как актрису, а Нина Крачковская не оказалась бы забыта, если бы не Владимир. Крачковский решил помочь жене осуществить мечту и уговорил Леонида Гайдая пригласить Наталью на пробы в “Двенадцать стульев”, ведь режиссеру был нужен для роли мадам Грицацуевой именно такой типаж. Наталья блестяще справилась с ролью, с этого момента начался ее стремительный карьерный взлет.

Кадр из фильма "Двенадцать стульев"

Так в кинематографе появились две актрисы с одной фамилией. Нина уже была весьма известна, поэтому Гайдай предложил Наталье в титрах взять двойную фамилию Белогорцева-Крачковская, чтобы не случилось путаницы. Но уже совсем скоро первая часть двойной фамилии все же сама собой отпала, Наталья становилась все популярнее и иногда возникали курьезные ситуации. Сценарии для Нины приносили Наталье и наоборот, в печати часто путали названия фильмов в которых снимались актрисы, приписывая одной роли другой Крачковской.

При этом внешне Нина и Наталья были совершенно не похожи. Однако одинаковые фамилии свое дело сделали: яркая, харизматичная, талантливая Наталья вскоре затмила более скромную и менее фактурную золовку. Все чаще при упоминании фамилии Крачковская зрители и режиссеры начали иметь в виду лишь Наталью, а про Нину стали забывать.

Кадр из фильма "Есть такой парень"

Нина Крачковская никогда не ставила в вину Наталье “украденную” славу, понимая, что актерское дарование невестки превышало ее собственные творческие способности. Она продолжала сниматься в кино вплоть до середины 1990-х годов, озвучивала зарубежные фильмы, играла в театре. В начале 2000-х Нина Крачковская принимала участие в нескольких сериалах и фильмах, а после 2015 года на экранах уже не появлялась.