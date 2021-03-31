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Деревянко высказался о Михалкове, раскрывшем гонорары

Елизавета Назарова
5 часов назад
Российский актер Павел Деревянко ответил на слова режиссера Никиты Михалкова, который ранее раскрыл его гонорары за съемки. Об этом сообщает "Комсомольская правда".
Деревянко высказался о Михалкове, раскрывшем гонорары
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Михалков заявил, что гонорар Павла Деревянко за съемочный день составляет 300 тысяч рублей. Когда актера спросили, не обижают ли его слова режиссера, он ответил, что суммы некорректные.
"Никита Сергеевич не совсем корректно назвал сумму. Расценки немножко другие. Мне, конечно, было неприятно"
Деревянко отметил, что снимался в фильме "Цитадель" и они оба относились друг к другу "с симпатией". При этом, он заявил, что до сих пор уважает Михалкова, несмотря на то, что после его слов на актера обрушилась критика.
"Он сказал: я не хочу никого обвинять, переходить на личности. Но назвал эти суммы... После чего на меня обрушился шквал критики"
Актеры,Маска,Павел Деревянко,Никита Михалков,
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