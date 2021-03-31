Деревянко высказался о Михалкове, раскрывшем гонорары

Михалков заявил, что гонорар Павла Деревянко за съемочный день составляет 300 тысяч рублей. Когда актера спросили, не обижают ли его слова режиссера, он ответил, что суммы некорректные.

Деревянко отметил, что снимался в фильме "Цитадель" и они оба относились друг к другу "с симпатией". При этом, он заявил, что до сих пор уважает Михалкова, несмотря на то, что после его слов на актера обрушилась критика.