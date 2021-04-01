Почему школьниц в популярных фильмах играют взрослые женщины

Фильмы о жизни подростков пользуются особой популярностью - многим киноманам интересно наблюдать за перипетиями в жизни подрастающего поколения. Однако зачастую режиссеры выбирают на роль девочек-подростков взрослых женщин. Почему так происходит? Разбирался "Рамблер".
Когда Эмма Стоун
снималась в комедии "Отличница легкого поведения", ей было 22 года, а Меган Фокс
на момент съемок киноленты "Тело Дженнифер" - 23. Когда Блейк Лавли снялась в знаменитом сериале про жизнь школьников с Манхэттена "Сплетница", ей было 20 лет, а ее коллеге Лейтон Мистер
- 21 год.
И такой подход к изображению школьниц наблюдается не только в Голливуде: в советской киноленте "Карнавал" Ирина Муравьева
в начале фильма предстает школьницей, хотя, когда картина вышла в прокат, ей было 33 года.
Зрители довольно часто обвиняют работников киноиндустрии в нереалистичном изображении подростков на экране. И неспроста: такой подход провоцирует развитие комплексов у многих тинейджеров, которые видят в фильмах и сериалах любимых звезд и не понимают, почему выглядят не такими взрослыми.
Однако у продюсеров и режиссеров есть довольно убедительное оправдание: им не хочется затягивать производство киноленты. Но чем младше артист, тем больше проблем может возникнуть. К примеру, несовершеннолетним нередко приходится совмещать учебу в школе с работой на съемочной площадке. Из-за этого они появляются на съемках куда реже, чем взрослые актеры, и производство картины затягивается.