Почему Муравьева не хотела играть роль Нади Клюевой

В фильме “Самая обаятельная и привлекательная” Ирина Муравьева сыграла одну из самых известных своих ролей. Но мало кто знает, что от съемок в картине актриса долго категорически отказывалась. О том, почему Муравьева не хотела принимать участие в съемках, читайте в материале “Рамблера”.

Фото: Кадр из фильма "Самая обаятельная и привлекательная" Кадр из фильма "Самая обаятельная и привлекательная"

В роли Нади Клюевой режиссер фильма Геральд Бежанов видел только Ирину Муравьеву, и Анатолий Эйрамджан писал сценарий именно под нее. Но актриса, прочитав его, категорически отказалась от съемок.

Кадр из фильма "Самая обаятельная и привлекательная"

На тот момент Муравьева была уже известной актрисой после оглушительного успеха фильма “Москва слезам не верит” и съемок в фильме “Карнавал”. Геральд Бежанов же был начинающим режиссером, имевшим в своем рабочем “активе” всего лишь пару картин. Актрисе не слишком хотелось работать у не слишком известного режиссера. Но основной причиной отказа было даже не это.

Муравьевой совершенно не понравился сценарий. Она решила, что этот фильм просто ни о чем. Да и вновь примерять на себя роль милой дурнушки, стремящейся к личному счастью, актрисе не хотелось: в тот период она мечтала о серьезных ролях.

Режиссеру стоило титанических усилий уговорить актрису сниматься. Он буквально дежурил у ее дома и театра, дарил цветы, беседовал с ее мужем и в конце концов Муравьева сдалась.

Кадр из фильма "Самая обаятельная и привлекательная"