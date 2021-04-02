Почему Муравьева не хотела играть роль Нади Клюевой

В фильме “Самая обаятельная и привлекательная” Ирина Муравьева
сыграла одну из самых известных своих ролей. Но мало кто знает, что от съемок в картине актриса долго категорически отказывалась. О том, почему Муравьева не хотела принимать участие в съемках, читайте в материале “Рамблера”.
Фото: Кадр из фильма "Самая обаятельная и привлекательная"Кадр из фильма "Самая обаятельная и привлекательная"
В роли Нади Клюевой режиссер фильма Геральд Бежанов
видел только Ирину Муравьеву, и Анатолий Эйрамджан
писал сценарий именно под нее. Но актриса, прочитав его, категорически отказалась от съемок.
Кадр из фильма "Самая обаятельная и привлекательная"
На тот момент Муравьева была уже известной актрисой после оглушительного успеха фильма “Москва слезам не верит” и съемок в фильме “Карнавал”. Геральд Бежанов же был начинающим режиссером, имевшим в своем рабочем “активе” всего лишь пару картин. Актрисе не слишком хотелось работать у не слишком известного режиссера. Но основной причиной отказа было даже не это.
Муравьевой совершенно не понравился сценарий. Она решила, что этот фильм просто ни о чем. Да и вновь примерять на себя роль милой дурнушки, стремящейся к личному счастью, актрисе не хотелось: в тот период она мечтала о серьезных ролях.
Режиссеру стоило титанических усилий уговорить актрису сниматься. Он буквально дежурил у ее дома и театра, дарил цветы, беседовал с ее мужем и в конце концов Муравьева сдалась.
Кадр из фильма "Самая обаятельная и привлекательная"
Правда, в итоге поначалу актриса фильм все же невзлюбила. Она считала его абсолютно бессмысленным, а роль Нади Клюевой называла худшей в своей карьере. Лишь спустя годы Муравьева пересмотрела свое отношение к картине и персонажу, признав, что фильм на самом деле получился очень трогательным и чистым, а роль Нади Клюевой стала одной из самых любимых ее ролей у зрителей.