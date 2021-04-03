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Актёры, пропавшие с экранов
New Magazine
4 часа назад
Они были на самом пике популярности, однако что-то помешало строить карьеру дальше.
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Василий Степанов приобрел популярность благодаря блокбастеру “Обитаемый остров”, вышедшему на экраны в 2008 году. Актер мог бы податься в модели. Но и там не повезло. Вскоре Василий впал в маниакальную депрессию.
Фото:
new-magazine
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Все помнят озорного мальчика по имени Кевин, который остался олин дома? Так вот это единственный фильм, ставший прорывом в его карьере. После развода родителей и судебных разбирательств Маколей не смог продолжить свою ослепительную карьеру.
Фото:
new-magazine
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В фильмографии Джессики Альбы множество фильмов, где она играла роли, которые принесли ей успех. Однако актриса поняла, что актерская деятельность отнимает много времени, а Джессика хочет посвящать себя детям и семье.
Фото:
new-magazine
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Елена Корикова – та самая бедная Настя. Именно сериал “Бедная Настя” прославил актрису. Но в одночасье женщина пропала с телеэкранов. Дело в том, что один бывший возлюбленный актрисы уничтожил ее карьеру.
Фото:
new-magazine
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Сестры Олсен стали знаменитыми еще в детстве. Девочки-подростки постоянно мелькали в фильмах 00-х. Только когда сестры выросли, то поняли, что хотят связать свою жизнь с другой карьерой. Так Мэри-Кейт и Эшли стали успешными дизайнерами.
Фото:
new-magazine
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Дженнифер Грей проснулась знаменитой после выхода фильма “Грязные танцы”, где молодая актриса сыграла главную роль. Однако эта роль стала единственной, девушка приняла решение не возвращаться на экраны.
Фото:
new-magazine
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Линдси Лохан была успешной актрисой. Её любили зрители и режиссеры. Но что-то пошло не так. Лохан начала употреблять наркотики, пристрастилась к алкоголю и загремела в тюрьму и не один раз.
Фото:
new-magazine
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Стас Шмелев больше известен среди молодежи. Молодой человек приобрел популярность после своего участия в сериале “Ранетки”. Но свой путь Шмелев связал с режиссурой и блогерством.
Фото:
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