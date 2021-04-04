За что заслуженную артистку РСФСР Окуневскую посадили за решетку

Быть актером, как известно, непросто, а советским – тем более. Зачастую, любуясь телеэкранными красавицами, зритель даже не подозревал, что в их биографиях нашлось место такому горестному факту, как тюремное заключение. С таким непростым испоытанием столкнулась и заслуженная артистка РСФСР Татьяна Окуневская . Подробнее расскажет "Рамблер".

Фото: Кадр из фильма «Горячие денечки» Кадр из фильма «Горячие денечки»

В 1921 году Окуневская пошла учиться в 24-ю трудовую школу на Новослободской улице. В третьем классе ее отчислили из школы. Выяснилось, что ее отец в гражданскую войну воевал на стороне белогвардейцев. После этого Таню отдали в школу напротив Театра имени Константина Станиславского и Владимира Немировича-Данченко, директор которой согласился скрыть неприятный факт в биографии девочки.

Однажды на улице к ней подошли двое мужчин и пригласили сниматься в кино. Однако Татьяна наотрез отказалась, хотя свои домашние координаты она киношникам оставила. На всякий случай. И вскоре Окуневской предложили небольшую роль в одном из фильмов.

Благодаря кино Окуневская познакомилась и со своим будущим мужем: студентом киновуза Дмитрием Варламовым . Влюбилась она в него без памяти, и едва он сделал ей предложение, как она тут же согласилась. Ее отец был категорически против (ведь ей было всего 17 лет), но Татьяна не послушалась.

Однако первый брак будущей звезды оказался неудачным. Муж вел вольный образ жизни, часто грубил молодой жене, иногда даже избивал ее. Рождение дочери Инги не заставило его измениться. Вскоре родители Окуневской, видя, как она мучается, заставили уйти её от мужа.

Не менее влиятельным ухажером актрисы был и тогдашний министр госбезопасности СССР Виктор Абакумов . Но ему не повезло: когда в гостинице «Москва», во время одного из приемов, он полез к ней целоваться, она влепила ему пощечину. Правда, тогда она не знала, кем в реальности был этот человек. Он же ей этого не простил.

13 ноября 1948 года Окуневскую арестовали по статье 58.10 – антисоветская агитация и пропаганда. Во время ареста никакого ордера ей предъявлено не было, актрисе показали только короткую записку: «Вы подлежите аресту. Абакумов».

В то же время дочь Окуневской утверждает, что ее мать была арестована за связь с иностранцем, имени которого она не называет, и что при аресте матери был предъявлен ордер на арест. Никакой записки от Абакумова, по ее свидетельству, матери при аресте не предъявляли.

После 13 месяцев в одиночной камере, где ее подвергали не только изнурительным допросам, но и избиениям, Окуневскую вновь привели в лубянский кабинет Абакумова. Когда он попытался обнять Окуневскую, та влепила ему пощечину. Этим собственноручно она подписала себе приговор. Ее осудили на 10 лет и отправили в один из лагерей в Джезказгане (таких лагерей она сменит еще четыре).

Лагерная «эпопея» Окуневской длилась более четырех лет. За эти годы актриса несколько раз была на грани голодной смерти, однажды чуть не умерла от гнойного плеврита. В лагере Окуневская внезапно встретила свою первую и единственную в жизни любовь. Его звали Алексей. Они встретились в Каргопольлаге в агитбригаде, где он играл на аккордеоне.

В 1954 году Окуневская была выпущена из лагеря на свободу.

Алексей остался в лагере. Судьба его сложилась трагически: освободившись через какое-то время, он умер от туберкулеза в Тарту.