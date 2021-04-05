Звезда фильма «Титаник» Кейт Уинслет рассказала, что знает по меньшей мере четырех актеров-геев и бисексуалов, которые скрывают свою сексуальную ориентацию из-за опасения за карьеру. Ее слова передает Miirror.

«Это очень болезненно. Они боятся, что люди о них узнают. И они это признают: "Я не хочу, чтобы об этом узнали"»,

— заявила Уинслет, критикуя гомофобию в киноиндустрии. Она подчеркнула, что голливудские студии зачастую отказываются брать геев на роли гетеросексуальных персонажей, при этом актеры-гетеросексуалы регулярно играют гомосексуальных героев.

Актриса сказала, что подобных людей в сфере кино гораздо больше, преимущественно это молодые артисты:

«Я не могу назвать число молодых актеров, — кто-то из них хорошо известен, кто-то только начинает карьеру, — которые находятся в ужасе от мысли, что их ориентация будет предана огласке, и это помешает им получать роли гетеросексуальных персонажей».

Уинслет добавила, что такая проблема зачастую встречается именно у мужчин. Она рассказала об одном «очень популярном» актере-бисексуале, который нанял американского агента, и тот посоветовал ему скрывать свою сексуальность.