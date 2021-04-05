Что заставило Радзюкевича из «6 кадров» бросить пить

В 2004 году вышло телешоу «6 кадров». Эта передача сделала Эдуарда Радзюкевича знаменитым. «Рамблер» расскажет о непростой судьбе артиста.

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В возрасте пяти лет Эдуард потерял маму, она умерла от рака. Ее смерть, даже пережитая в таком детском возрасте, оказалась тяжелым испытанием для актера. 11 июля у Радзюкевича день рождения, а его родительницы не стало 13 июля. Последний раз маму маленький Эдик видел в больнице в свой день рождения, она его поздравила и сразу потеряла сознание, а спустя день ее не стало. Правду о том, что мамы больше нет, Эдуарду сказали лишь спустя год.

Отец не смог справиться с воспитанием двух сыновей. Брат Эдуарда остался с отцом в Питере, а самого Эдуарда забрала бабушка по отцовской линии в Москву. Мальчик невыносимо скучал по отцу, каждый его приезд был огромным праздником. Отца ему заменил дедушка, герой войны, получивший тяжелое ранение легкого. Несмотря на ранение он работал таксистом.

В возрасте шести лет Эдуарду сделали операцию, и год ему нельзя было заниматься физической активностью. Из-за этого он сильно располнел, нарушился обмен веществ. Мальчик стал объектом насмешек в школе.

После окончания школы юноша не мог позволить себе сидеть на шее у прародителей, и он поступил на вечернее отделение Московского института радиотехники, электроники и автоматики. Бабушка с дедушкой и слышать не хотели о заочном или вечернем образовании. Внук должен был учиться только очно. Но Эдуард исхитрился, специально сдал экзамены на тройки, а с ними об очном обучении речи идти не могло, баллов не хватало. Зато для вечернего в самый раз. В это же время Эдуард устроился на работу слесарем в Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи , там он проработал целых четыре года.

В школьную пору Эдуард закончил музыкальную школу по классу баяна, это помогло ему стать участником вокально-инструментального ансамбля, стал играть там на гитаре. В те времена такие ансамбли были сродни нынешнему КВНу. В ансамбле он познакомился с Александром Парусиновым, который уговорил его пойти заниматься в театральную студию. Ради нее Эдуарду пришлось бросить институт и работу слесаря. Чтобы иметь хоть какую-нибудь копейку, он устроился разнорабочим по бельевой в гостиницу.

В 23-летнем возрасте Эдуард поступил в театральный. Бабушка с дедушкой были сильно против, выбор не одобряли, но все же не препятствовали.

В 1991 году умирают дедушка и бабушка Эдуарда. С разницей в несколько месяцев. Сначала дедушка, затем бабушка. Причем бабушка умерла буквально на руках у Эдуарда, от рака. В последние месяца ее жизни он взял весь уход за ней на себя, ведь его отец (сын бабушки) лишь ненадолго приезжал из Питера и, не выдерживая обстановки, возвращался к себе. Когда прародителей не стало, будущий актер остался в Москве одиноким нищим студентом. Этот период был самым тяжелым в его жизни. Он не мог оставаться дома один, слышал голоса. Чтобы облегчить тяготы жизни, Эдуард начал выпивать и мог бы совсем скатиться, если бы не его научный руководитель, который загрузил его работой, ввел в кучу спектаклей и этим буквально спас.

Затем Эдуард организовал собственный театр-студию «Ученая обезьяна». Но время было криминальное. Его тоже не обошло стороной. Бандиты выгнали театр из занимаемого помещения и, по их вине, было уничтожено все оборудование. Радзюкевичу делали предложение примкнуть к рядам бандитов, но он решительно отказался.

Вскоре в жизни Эдуарда все-таки наступил благоприятный период. Он вступил в команду культовой передачи «Сам себе режиссер». Там артист сочинял тексты и озвучивал ролики.

Потом настила благодатная пора «6 кадров». Со всей командой актеров он был знаком и ранее, а с Федором Добронравовым работал вместе на «Сам себе режиссер». Таким образом Эдуард состоялся в профессии.

Но помимо профессии он состоялся и в личной жизни. Первый брак был у актера с актрисой Еленой Ланской еще в студенческую пору, продлился всего год и распался из-за пьянства артиста. С 2003 года Эдуард женат на своей студентке, одно время он преподавал в ГИТИСе. Ее имя - Елена Юровских и она на 17 лет младше актера.