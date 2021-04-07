Как сейчас выглядят актеры сериала «Саша+Маша»

В "нулевые" в кинематографе появилась тенденция на ситкомы. Тогда в России начали развиваться развлекательные телеканалы, а актеры из сериалов становились настоящими звездами. Однако все они так и остались заложниками одной роли. "Рамблер" рассказывает, как сложилась жизнь двух актеров, которые сыграли главные роли в сериале "Саша+Маша".

Георгий Дронов

Елена Бирюкова

У партнерши Дронова по сериалу жизнь сложилась не столь успешно. Кроме сериала "Саша+Маша" в ее фильмографии есть работы, но все они не получили особого успеха и признания. Она снималась в успешных проектах, например в сериале "Универ", но в эпизодических ролях. Как и многие актеры, она играет в театре. Ее можно было увидеть на сцене театра имени Маяковского. Как и свой коллега, она участвовала в «Независимом театральном проекте».