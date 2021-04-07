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Как сейчас выглядят актеры сериала «Саша+Маша»

Елизавета Назарова
3 часа назад
В "нулевые" в кинематографе появилась тенденция на ситкомы. Тогда в России начали развиваться развлекательные телеканалы, а актеры из сериалов становились настоящими звездами. Однако все они так и остались заложниками одной роли. "Рамблер" рассказывает, как сложилась жизнь двух актеров, которые сыграли главные роли в сериале "Саша+Маша".
Как сейчас выглядят актеры сериала «Саша+Маша»
Фото: Кадр из сериала "Саша+Маша"Кадр из сериала "Саша+Маша"

Георгий Дронов

Кадр из сериала "Воронины"
Актер Георгий Дронов, в отличие от многих своих коллег, сумел сыграть еще одну заметную роль в российском сериале, но он остался в образе семейного мужчины. Дронов начал сниматься еще в 90-е, но настоящая слава к нему пришла во врем работы на ТНТ в сериале "Саша+Маша" после этого он снимался еще в нескольких фильмах, где играл роли второго плана. Тогда же он попробовал себя в качестве режиссера сериалов. Так, он работал над знаменитым ситкомом "Счастливы вместе", а потом выступил режиссером "Ворониных". В этом же сериале он получил свою вторую известную роль. Помимо телевизионных проектов, Дронов играет в театре. За всю карьеру он успел послужить в театре «На Юго-Западе», в Государственном Академическом Малом театре, а также был актером «Независимого театрального проекта».

Елена Бирюкова

У партнерши Дронова по сериалу жизнь сложилась не столь успешно. Кроме сериала "Саша+Маша" в ее фильмографии есть работы, но все они не получили особого успеха и признания. Она снималась в успешных проектах, например в сериале "Универ", но в эпизодических ролях. Как и многие актеры, она играет в театре. Ее можно было увидеть на сцене театра имени Маяковского. Как и свой коллега, она участвовала в «Независимом театральном проекте».
Актеры,Счастливы вместе,Георгий Дронов,Елена Бирюкова,
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