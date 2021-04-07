Как сейчас выглядят актеры сериала «Саша+Маша»

Актер Георгий Дронов
, в отличие от многих своих коллег, сумел сыграть еще одну заметную роль в российском сериале, но он остался в образе семейного мужчины. Дронов начал сниматься еще в 90-е, но настоящая слава к нему пришла во врем работы на ТНТ в сериале "Саша+Маша" после этого он снимался еще в нескольких фильмах, где играл роли второго плана. Тогда же он попробовал себя в качестве режиссера сериалов. Так, он работал над знаменитым ситкомом "Счастливы вместе", а потом выступил режиссером "Ворониных". В этом же сериале он получил свою вторую известную роль. Помимо телевизионных проектов, Дронов играет в театре. За всю карьеру он успел послужить в театре «На Юго-Западе», в Государственном Академическом Малом театре, а также был актером «Независимого театрального проекта».