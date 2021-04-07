Билл Мюррей вспомнил, как его заманили в фильм «Охотники за привидениями»

Билл Мюррей вернулся в кинофраншизу «Охотники за привидениями». Актер появится в фильме «Наследники», который выйдет в ноябре 2021 года.

В новом интервью Мюррей рассказал, что во вторую част фильма его привели обманом. Мужчина не хотел принимать участие в сиквеле и считал его ненужным. Об этом сообщает Collider.

«Я думал, что единственная причина, по которой кому-то понадобится еще один фильм, — это просто заработать денег. И я был, вероятно, самым незаинтересованным. Но меня все равно кто-то перехитрил».

Он вспомнил, что создатели картины собрали всех актеров оригинального фильма вместе, и им было так весело. В тот момент идея снять продолжение казалась просто замечательной.

«Я подумал: «Святая корова, у нас все получится». В итоге получилась не та история, которую они написали. В сиквел нас заполучили под ложным предлогом. У Гарольда была отличная идея, но к тому времени, как мы приступили к съемкам, я появился на площадке и подумал: «Что это, черт возьми? Что это такое?» Но мы уже снимали, поэтому нужно было придумать, как заставить это работать».