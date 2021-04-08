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Умер актер сериала «Твин Пикс»

Lenta.ru
3 часа назад
В Лос-Анджелесе на 73-м году жизни скончался актер сериала «Твин Пикс» Уолтер Олкевич. Об этом пишет журнал Hollywood Reporter со ссылкой на сына актера, сценариста Зака Олкевича.
Умер актер сериала «Твин Пикс»
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Отмечается, что последние 20 лет Олкевич-старший тяжело болел. В частности, ему сделали несколько операций на колене, из-за чего актер был вынужден прервать свою карьеру.
Олкевич обрел известность, благодаря ролям в сериале режиссера Дэвида Линча «Твин Пикс». В нем актер сыграл бармена-сутенера Жака Рено. Затем, в вышедшем в 2017 году третьем сезоне, он сыграл брата-близнеца своего героя, Жана-Мишеля Рено.
«Твин Пикс» — американский драматический сериал, премьера которого состоялась в 1990 году. Действие сериала происходит в вымышленном городке Твин Пикс на северо-западе штата Вашингтон рядом с канадской границей. В основе сюжета лежит расследование убийства местной жительницы Лоры Палмер.
Актеры,Уолтер Олкевич,Лора Палмер,Дэвид Линч,
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