Асмус высказалась об актерах без образования

Одна из поклонниц поинтересовалась у Асмус, можно ли стать актрисой, если человек не окончил профильный вуз. Кристина ответила, что далеко не все популярные артисты имеют такое образование, а успешность в профессии во много зависит от таланта и личных качеств человека. Асмус перечислила актрис, у которых как раз нет театрального образования.