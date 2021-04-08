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Асмус высказалась об актерах без образования

Экспресс газетаиещё 3
6 часов назад
Кристина Асмус часто общается с поклонниками в своем микроблоге. На днях она вновь отвечала на вопросы своих подписчиков и рассказала об актрисах, у которых нет профессионального образования.
Асмус высказалась об актерах без образования
Фото: Экспресс газетаЭкспресс газета
Одна из поклонниц поинтересовалась у Асмус, можно ли стать актрисой, если человек не окончил профильный вуз. Кристина ответила, что далеко не все популярные артисты имеют такое образование, а успешность в профессии во много зависит от таланта и личных качеств человека. Асмус перечислила актрис, у которых как раз нет театрального образования.
«Конечно! У актрис Оксаны Акиньшиной, Александры Бортич, Ирины Старшенбаум, Аглаи Тарасовой, Равшаны Курковой и многих других вообще нет актерского образования. И это не мешает им успешно сниматься в кино. Я за хорошие некоммерческие вузы, конечно. Но если не сложилось, то не теряйте времени. Учитесь в другом месте», - заявила Кристина.
Асмус уверена, что в современном мире образование далеко не всегда решает судьбу. К сожалению, молодые и талантливые артисты, которые заканчивают театральные университеты, потом долгое время могут сидеть без работы и не попадают в достойные проекты.
«Огромное количество актеров, закончившие лучшие вузы страны, годами сидят без работы. И на кастингах и пробах у вас не спрашивают диплом. Все зависит от вас самой. Индивидуальность, харизма и бесконечная работа над собой», - раскрыла секрет успеха Асмус.
Актеры,Аглая Тарасова,Кристина Асмус,Александра Бортич,Ирина Старшенбаум,Оксана Акиньшина,
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