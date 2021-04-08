Почему легендарная Друбич из «Ассы» завершила свою актерскую карьеру

Впервые в кино Друбич попала в 12 лет, а спустя еще год сыграла в фильме Сергея Соловьева «Сто дней после детства». Несмотря на успех в кино, карьеру она решила построить совсем в иной сфере. Об этом сообщает "Рамблер".

Фото: кадр из фильма кадр из фильма

Когда Татьяне было 14 лет, а Сергею – 28, у них начался роман. В своих интервью она говорила, что полюбила режиссера за его ум и талант, которые способны сделать мужчину и красивым, и сексуальным для женщины.

Друбич никогда не думала о серьезной актерской карьере. Более того, и Сергей Соловьев, и Георгий Рерберг неоднократно говорили, что ей не стоит заниматься актерским мастерством. А потом все равно звали на съемки. Об этом парадоксе она рассказала в интервью Екатерине Гордеевой

При этом у Татьяны Друбич было реальное дело жизни, она окончила медицинский институт, работала врачом-эндокринологом в одной из поликлиник Москвы. Будучи врачом, ей очень не хотелось, чтобы кто-то рассекретил в ней актрису. А позже она основала свой фармакологический бизнес.

Критики считали Татьяну Друбич одной из самых чувственных актрис отечественного кино, но сама она так не думала. Она называла себя «актрисой по недоразумению» и снималась точечно. Когда они с Соловьевым расстались, то продолжили общаться и она даже снялась в нескольких его фильмах, например, сыграла Анну Каренину

В последний раз Друбич снялась в 2011 году, сыграв одну из ролей в фильме Ренаты Литвиновой «Последняя сказка Риты».