Блогер раскрыл нюансы канадского периода жизни Серебрякова

По его словам, он никогда не слышал, как Серебряков разговаривает на английском языке и это навело блогера на мысль о специфике его канадского периода жизни.

Он отметил, что привыкшему к светским мероприятиям человеку из мира шоу-бизнеса жизнь в Канаде может показаться скучной. Здесь надо заниматься любимой работой, творчеством, общаться с друзьями, которых у Серебрякова не было. Артист даже пытался организовать свой театр, но ничего не получилось. По мнению Брежнева, Серебряков мог «завыть от тоски». К тому же он подозревает, что серьёзные изменения во внешности актера за годы эмиграции свидетельствуют о злоупотреблении спиртным.