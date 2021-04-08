Блогер раскрыл нюансы канадского периода жизни Серебрякова

Проживавший несколько лет вместе с семьёй в Канаде актёр Алексей Серебряков
недавно вернулся в Россию. По мнению канадского блогера Алекса Брежнева, артист не смог найти себя вдали от родины и «завыл» от тоски, пишет «Экономика сегодня».
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На своем YouTube-канале «Америка наизнанку» Брежнев рассказал, как российский актёр жил несколько лет в этой стране.
По его словам, он никогда не слышал, как Серебряков разговаривает на английском языке и это навело блогера на мысль о специфике его канадского периода жизни.
"Не думаю, что Серебряков здесь шпрехал на английском как на русском. Это очень большой вопрос. Скорее всего, он общался только с русскими и сидел дома с женой и детьми. Я даже ни разу не слышал, как он по-английски говорит. Следовательно, особо блистать литературными словами не получится", — заявил Брежнев.
Он отметил, что привыкшему к светским мероприятиям человеку из мира шоу-бизнеса жизнь в Канаде может показаться скучной. Здесь надо заниматься любимой работой, творчеством, общаться с друзьями, которых у Серебрякова не было. Артист даже пытался организовать свой театр, но ничего не получилось. По мнению Брежнева, Серебряков мог «завыть от тоски». К тому же он подозревает, что серьёзные изменения во внешности актера за годы эмиграции свидетельствуют о злоупотреблении спиртным.
"Может быть, поездил немного. Посмотрел Ниагарский водопад, съездил в Нью-Йорк и Лос-Анджелес, походил, какие-то шмотки купил. На этом вся радость здесь закончилась. На рыбалку здесь можно ездить — но, опять же, скучно, надоедает", — сказал он.
Блогер признался, что не осуждает актёра за эмиграцию, так как тот смог осознать ошибку и снова вернуться на историческую родину.