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Умерла 45-летняя актриса из "Мухтара" Белла Шпинер

Диана Товсепова
6 часов назад
Белорусская актриса кино и телевидения Белла Шпинер ушла из жизни в возрасте 45 лет. Об этом сообщил в Facebook театральный критик Дмитрий Ермолович-Дащинский.
Умерла 45-летняя актриса из "Мухтара" Белла Шпинер
Фото: Кадр: фильм «Куба»Кадр: фильм «Куба»
Причина смерти актрисы не уточняется.
Белла Шпинер родилась в Могилевской области Белорусской ССР в 1976 году. Она служила в Минском ТЮЗе и театре белорусской драматургии.
Актриса известна по таким телесериалам, как «Мухтар. Новый след», «Вольф Мессинг: Видевший сквозь время», «Журов-2».
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