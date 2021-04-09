Найшуллер объяснил, почему русские в Голливуде играют злодеев

"Это классно, что Ходченкова играла злодейку. Есть проекты, есть меньше десяти артистов, которые реально что-то значат: Скала Дуэйн Джонсон, Том Круз Список малюсенький актеров, которые практически гарантируют кассовые сборы. Студия не будет смотреть на неизвестного российского артиста и говорить "давайте мы придумаем для него роль". Так не работает мир. Это может сделать режиссер".
"Для многих американцев русские остались великой угрозой. Сейчас приземлятся и захватят. Как китайцы делают фильмы, где американцы злодеи".