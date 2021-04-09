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Найшуллер объяснил, почему русские в Голливуде играют злодеев

Мира Маркина
39 минут назад
Популярный режиссер Илья Найшуллер объяснил, почему русские в Голливуде зачастую играют злодеев. Так, Светлана Ходченкова исполнила роль Гадюки в фильме "Росомаха: Бессмертный", Юрий Колокольников стал предводителем клана одичалых в "Игре престолов", а главным злодеем в картине "Никто" стал Алексей Серебряков. На роль его пригласил Найшуллер:
"Это классно, что Ходченкова играла злодейку. Есть проекты, есть меньше десяти артистов, которые реально что-то значат: Скала Дуэйн Джонсон, Том Круз Список малюсенький актеров, которые практически гарантируют кассовые сборы. Студия не будет смотреть на неизвестного российского артиста и говорить "давайте мы придумаем для него роль". Так не работает мир. Это может сделать режиссер".
По словам режиссера, виной тому, что русские зачастую играют отрицательных персонажей, является холодная война между США и СССР:
"Для многих американцев русские остались великой угрозой. Сейчас приземлятся и захватят. Как китайцы делают фильмы, где американцы злодеи".
Своими мыслями на тему кинематографа Найшуллер поделился на YouTube-канале "Макарена".
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о фильмах, из-за которых актеры разрешили карьеру.
Актеры,Росомаха: Бессмертный,Игра престолов,Илья Найшуллер,Алексей Серебряков,Том Круз,Светлана Ходченкова,Дуэйн Джонсон,Юрий Колокольников,
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