Козловский перечислил главные проблемы русских людей

Российский актер и режиссер Данила Козловский перечислил главные, по его мнению, проблемы русских людей. Своим мнением на эту тему он поделился в интервью, опубликованном на YouTube-канале «А поговорить?».
«Наверное, нетерпимость. Консерватизм, который, на самом деле, уже превращается в заскорузлость. Мы плохо принимаем новое. Мы всячески начинаем с этим конфликтовать и видеть в этом врага. Это мешает быть прогрессивными», — заявил Козловский.
Он отметил, что можно оставаться приверженцем традиционных ценностей, но при этом быть толерантным и терпимым по отношению «к другим проявлениям жизни». 35-летний артист также подчеркнул, что способность открыто говорить о своих недостатках и проблемах является проявлением настоящего патриотизма.