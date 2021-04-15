Козловский перечислил главные проблемы русских людей

Он отметил, что можно оставаться приверженцем традиционных ценностей, но при этом быть толерантным и терпимым по отношению «к другим проявлениям жизни». 35-летний артист также подчеркнул, что способность открыто говорить о своих недостатках и проблемах является проявлением настоящего патриотизма.