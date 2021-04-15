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Козловский перечислил главные проблемы русских людей

Lenta.ruиещё 2
4 часа назад
Российский актер и режиссер Данила Козловский перечислил главные, по его мнению, проблемы русских людей. Своим мнением на эту тему он поделился в интервью, опубликованном на YouTube-канале «А поговорить?».
Козловский перечислил главные проблемы русских людей
Фото: Lenta.ruLenta.ru
«Наверное, нетерпимость. Консерватизм, который, на самом деле, уже превращается в заскорузлость. Мы плохо принимаем новое. Мы всячески начинаем с этим конфликтовать и видеть в этом врага. Это мешает быть прогрессивными», — заявил Козловский.
Он отметил, что можно оставаться приверженцем традиционных ценностей, но при этом быть толерантным и терпимым по отношению «к другим проявлениям жизни». 35-летний артист также подчеркнул, что способность открыто говорить о своих недостатках и проблемах является проявлением настоящего патриотизма.
Актеры,Данила Козловский,
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