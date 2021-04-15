Козловский перечислил главные проблемы русских людей

«Наверное, нетерпимость. Консерватизм, который, на самом деле, уже превращается в заскорузлость. Мы плохо принимаем новое. Мы всячески начинаем с этим конфликтовать и видеть в этом врага. Это мешает быть прогрессивными»,
— заявил Козловский.
Актер также отметил, что можно оставаться приверженцем традиционных ценностей, но при этом быть толерантным и терпимым по отношению «к другим проявлениям жизни». А способность открыто говорить о своих недостатках и проблемах является проявлением настоящего патриотизма.