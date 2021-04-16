Роковая роль Александра Кайдановского

Главная роль в фильме Андрея Тарковского “Сталкер” стала визитной карточкой Александра Кайдановского . Но она же стала роковой в судьбе актера. Читайте об этом в материале “Рамблера”.

Вышедший в 1980 году фильм “Сталкер” поначалу не слишком пользовался успехом у зрителей. Лишь много позднее, спустя годы, картину назвали культовым и признали одной из вершин советского кинематографа. При этом еще в 1980 году “Сталкер” получил специальный приз на Каннском фестивале.

Работа над фильмом проходила очень тяжело: от момента написания сценария до выхода на экраны прошло 5 лет. Несколько раз режиссер просил переписать сценарий, были проблемы с выбором места для съемок, конфликты на съемочной площадке. Кайдановский даже пообещал, что никогда больше не станет работать с Тарковским.

Роль в “Сталкере” стала самой яркой в фильмографии Кайдановского, но она же и решила его творческую судьбу. Актер, которого после “Сталкера” назвали одним из самых талантливых советских артистов, впал в депрессию. Кайдановский был уверен, что роль в фильме Тарковского стала пиком его актерской карьеры, понимал, что ничего лучше уже не сыграет, что играть больше некого.

Александр Кайдановский решил сменить сферу деятельности, уйти в режиссуру. Он поступил на Высшие курсы сценаристов и режиссеров. В восьмидесятых годах Кайдановский начал снимать кино, а позже - преподавать режиссуру в Щукинском училище.