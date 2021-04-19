Зачем советская актриса эмигрировала из СССР, разрушив свою карьеру

Ее карьера развивалась быстро и успешно, но, увы, так же стремительно наступил и закат. Римма Шорохова неожиданно исчезла с экранов. О судьбе советской актрисы, променявшей карьеру на любовь, читайте в материале “Рамблера”.

Римма с детства мечтала быть актрисой, но после школы поступила в химико-алюминиевый техникум, а затем работала на заводе. Но настоящее удовольствие Шорохова получала, участвуя в самодеятельности: прекрасно читала стихи, пела, танцевала. В конце концов Римма поняла, что выбрала не ту профессию и решила изменить свою жизнь. Девушка уехала в Москву и с первого раза поступила во ВГИК.

Ее первый дебют в кино состоялся, когда девушке исполнилось 25 лет, но ее имя даже не было упомянуто в титрах. Путевкой в большое кино Шорохова обязана режиссерам Юрию Победоносцеву и Юрию Егорову , которые доверили неизвестной молодой актрисе главную роль в фильме “Случай в тайге”. После работы в этой картине Римму начали приглашать в свои проекты и другие режиссеры.

Кадр из фильма "Случай в тайге"

Настоящий звездный час Риммы Шороховой настал в 1956 году после выхода фильма “Весна на Заречной улице”, где она исполнила роль Али Алешиной. И хотя роль не была главной, зрители ее запомнили, а этот образ стал для актрисы самой яркой в карьере и ее визитной карточкой.

После были фильмы “Дом, в котором я живу” и “Жизнь прошла мимо”, а затем Шороховой предложили роль в фильме “Прерванная песня”, на съемках которого она познакомилась с чешским оператором Яромиром Гольпухом и вскоре вышла за него замуж.

Через некоторое время пара решила переехать в Прагу. Римма без раздумий поехала с мужем, пожертвовав своей актерской карьерой. Правда, уже в Чехословакии Шорохова снялась в фильмах “Черная суббота” и “Ранняя весна”, но карьера за границей не сложилась: мешал языковой барьер. В СССР Римму тоже сниматься не звали: об актрисе, связавшей свою жизнь с иностранцем, предпочли забыть. Шорохова пропала с экранов.

Некоторое время Шорохова вела передачи на русском языке на радио, затем работала администратором в гостинице и ресторане. После смерти мужа в начале 2000-х годов бывшая актриса осталась совершенно одна: детей в семье не было.

Кадр из фильма "Весна на Заречной улице"