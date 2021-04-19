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Как сейчас выглядит Оксана Акиньшина, звезда единственного фильма Бодрова-младшего

Полина Алферова
3 часа назад
19 апреля отмечает день рождения Оксана Акиньшина, одна из самых успешных актрис своего поколения. «Рамблер» собрал свежие фотографии актрисы.
19 апреля отмечает день рождения Оксана Акиньшина, одна из самых успешных актрис своего поколения.
1/7 19 апреля отмечает день рождения Оксана Акиньшина, одна из самых успешных актрис своего поколения.
Фото: Globallookpress.com
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Хрупкая светловолосая девушка произвела такое сильное впечатление на знаменитого Сергея Бодрова-младшего, что именно ее он пригласил в свой дебютный режиссерский фильм «Сестры».
2/7 Хрупкая светловолосая девушка произвела такое сильное впечатление на знаменитого Сергея Бодрова-младшего, что именно ее он пригласил в свой дебютный режиссерский фильм «Сестры».
Фото: Оксана Акиньшина/Facebook
После «Сестер» Акиньшина стала сниматься постоянно, в том числе и в иностранных проектах. В связи с этим она окончательно бросила школу и получила аттестат только в 2008 году. Со временем актриса отошла от депрессивных драм, а ее фильмография пополнилась романтическими комедиями.
3/7 После «Сестер» Акиньшина стала сниматься постоянно, в том числе и в иностранных проектах. В связи с этим она окончательно бросила школу и получила аттестат только в 2008 году. Со временем актриса отошла от депрессивных драм, а ее фильмография пополнилась романтическими комедиями.
Фото: РИА Новости
В ее активе — самые значительные картины нулевых и десятых годов. Например, музыкальная трагикомедия «Стиляги» Валерия Тодоровского, драма «Высоцкий. Спасибо, что живой» Петра Буслова и даже первый образец славянского фэнтези — «Волкодав из рода Серых Псов» Николая Лебедева.
4/7 В ее активе — самые значительные картины нулевых и десятых годов. Например, музыкальная трагикомедия «Стиляги» Валерия Тодоровского, драма «Высоцкий. Спасибо, что живой» Петра Буслова и даже первый образец славянского фэнтези — «Волкодав из рода Серых Псов» Николая Лебедева.
Фото: РИА Новости
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В этом году на экраны вышел «Чернобыль», где актриса сыграла одну из главных ролей.
5/7 В этом году на экраны вышел «Чернобыль», где актриса сыграла одну из главных ролей.
Фото: РИА Новости
Личная жизнь актрисы привлекает не меньше внимания, чем ее роли. В свое время ее роман с музыкантом Сергеем Шнуровым вызвал бурное обсуждение общественности. Многих смущала не только разница в возрасте, но и тот факт, что актриса была несовершеннолетней в момент их знакомства.
6/7 Личная жизнь актрисы привлекает не меньше внимания, чем ее роли. В свое время ее роман с музыкантом Сергеем Шнуровым вызвал бурное обсуждение общественности. Многих смущала не только разница в возрасте, но и тот факт, что актриса была несовершеннолетней в момент их знакомства.
Фото: Оксана Акиньшина/Facebook
Актриса вышла замуж за продюсера Арчила Геловани, в браке родились сын Константин и дочь Эмми. В 2018 году Оксана Акиньшина сообщила в соцсетях о разводе, однако позже удалила эту информацию.
7/7 Актриса вышла замуж за продюсера Арчила Геловани, в браке родились сын Константин и дочь Эмми. В 2018 году Оксана Акиньшина сообщила в соцсетях о разводе, однако позже удалила эту информацию.
Фото: Globallookpress.com
Хрупкая светловолосая девушка произвела такое сильное впечатление на знаменитого Сергея Бодрова-младшего, что именно ее он пригласил в свой дебютный режиссерский фильм «Сестры». Картина стала единственным проектом Бодрова-режиссера, во время съемок следующей он погиб в Кармадонском ущелье вместе со съемочной группой.
Таким образом «Сестры» обрели культовый статус и стали мощным стартом для карьеры Акиньшиной, которая не собиралась становиться актрисой. Оксана попала на кастинг случайно, вместе с другими девочками из модельного агентства, и не старалась понравиться режиссеру.
После «Сестер» Акиньшина стала сниматься постоянно, в том числе и в иностранных проектах («Лиля навсегда», «Юг», «Превосходство Борна»). В связи с этим она окончательно бросила школу и получила аттестат только в 2008 году. Со временем актриса отошла от депрессивных драм, а ее фильмография пополнилась романтическими комедиями.
В ее активе — самые значительные (по разным причинам) картины нулевых и десятых годов. Например, музыкальная трагикомедия «Стиляги» Валерия Тодоровского, биографическая драма «Высоцкий. Спасибо, что живой» Петра Буслова и даже первый образец славянского фэнтези российского производства — «Волкодав из рода Серых Псов» Николая Лебедева.
В этом году на экраны вышел «Чернобыль», где актриса сыграла одну из главных ролей. Также актриса исполнила роль первого плана в сериале «Полет», который был показан в эфире телеканала ТНТ в январе этого года.
Кстати, Акиньшина должна была сниматься в фильме «Статский советник» (экранизация детектива Бориса Акунина о приключениях Эраста Фандорина), однако пропустила первый съемочной день и ее заменили Эмилией Спивак.
Личная жизнь актрисы привлекает не меньше внимания, чем ее роли. В свое время ее роман с музыкантом Сергеем Шнуровым вызвал бурное обсуждение общественности. Многих смущала не только разница в возрасте, но и тот факт, что актриса была несовершеннолетней в момент их знакомства.
В первом браке с Дмитрием Литвиновым, гендиректором пиар-компании «Планета Информ», у нее родился сын Филипп, но Оксана почти сразу же развелась с мужем.
Роман с певцом и актером Алексеем Воробьевым в свое время горячо обсуждался светскими хроникерами, однако браком не закончился.
Актриса вышла замуж за продюсера Арчила Геловани, в браке родились сын Константин и дочь Эмми. В 2018 году Оксана Акиньшина сообщила в соцсетях о разводе, однако позже удалила эту информацию. Осенью прошлого года возникли слухи о романе Акиньшиной и Козловского, который как будто вспыхнул на съемках «Чернобыля», однако актеры не стали их комментировать.
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