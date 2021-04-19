19 апреля отмечает день рождения Оксана Акиньшина, одна из самых успешных актрис своего поколения. «Рамблер» собрал свежие фотографии актрисы.
Хрупкая светловолосая девушка произвела такое сильное впечатление на знаменитого Сергея Бодрова-младшего, что именно ее он пригласил в свой дебютный режиссерский фильм «Сестры». Картина стала единственным проектом Бодрова-режиссера, во время съемок следующей он погиб в Кармадонском ущелье вместе со съемочной группой.
Таким образом «Сестры» обрели культовый статус и стали мощным стартом для карьеры Акиньшиной, которая не собиралась становиться актрисой. Оксана попала на кастинг случайно, вместе с другими девочками из модельного агентства, и не старалась понравиться режиссеру.
После «Сестер» Акиньшина стала сниматься постоянно, в том числе и в иностранных проектах («Лиля навсегда», «Юг», «Превосходство Борна»). В связи с этим она окончательно бросила школу и получила аттестат только в 2008 году. Со временем актриса отошла от депрессивных драм, а ее фильмография пополнилась романтическими комедиями.
В ее активе — самые значительные (по разным причинам) картины нулевых и десятых годов. Например, музыкальная трагикомедия «Стиляги» Валерия Тодоровского, биографическая драма «Высоцкий. Спасибо, что живой» Петра Буслова и даже первый образец славянского фэнтези российского производства — «Волкодав из рода Серых Псов» Николая Лебедева.
В этом году на экраны вышел «Чернобыль», где актриса сыграла одну из главных ролей. Также актриса исполнила роль первого плана в сериале «Полет», который был показан в эфире телеканала ТНТ в январе этого года.
Кстати, Акиньшина должна была сниматься в фильме «Статский советник» (экранизация детектива Бориса Акунина о приключениях Эраста Фандорина), однако пропустила первый съемочной день и ее заменили Эмилией Спивак.
Личная жизнь актрисы привлекает не меньше внимания, чем ее роли. В свое время ее роман с музыкантом Сергеем Шнуровым вызвал бурное обсуждение общественности. Многих смущала не только разница в возрасте, но и тот факт, что актриса была несовершеннолетней в момент их знакомства.
В первом браке с Дмитрием Литвиновым, гендиректором пиар-компании «Планета Информ», у нее родился сын Филипп, но Оксана почти сразу же развелась с мужем.
Роман с певцом и актером Алексеем Воробьевым в свое время горячо обсуждался светскими хроникерами, однако браком не закончился.
Актриса вышла замуж за продюсера Арчила Геловани, в браке родились сын Константин и дочь Эмми. В 2018 году Оксана Акиньшина сообщила в соцсетях о разводе, однако позже удалила эту информацию. Осенью прошлого года возникли слухи о романе Акиньшиной и Козловского, который как будто вспыхнул на съемках «Чернобыля», однако актеры не стали их комментировать.