19 апреля отмечает день рождения Оксана Акиньшина , одна из самых успешных актрис своего поколения. «Рамблер» собрал свежие фотографии актрисы.

1/7 19 апреля отмечает день рождения Оксана Акиньшина, одна из самых успешных актрис своего поколения. Фото: Globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/7 Хрупкая светловолосая девушка произвела такое сильное впечатление на знаменитого Сергея Бодрова-младшего, что именно ее он пригласил в свой дебютный режиссерский фильм «Сестры». Фото: Оксана Акиньшина/Facebook 3/7 После «Сестер» Акиньшина стала сниматься постоянно, в том числе и в иностранных проектах. В связи с этим она окончательно бросила школу и получила аттестат только в 2008 году. Со временем актриса отошла от депрессивных драм, а ее фильмография пополнилась романтическими комедиями. Фото: РИА Новости 4/7 В ее активе — самые значительные картины нулевых и десятых годов. Например, музыкальная трагикомедия «Стиляги» Валерия Тодоровского, драма «Высоцкий. Спасибо, что живой» Петра Буслова и даже первый образец славянского фэнтези — «Волкодав из рода Серых Псов» Николая Лебедева. Фото: РИА Новости Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/7 В этом году на экраны вышел «Чернобыль», где актриса сыграла одну из главных ролей. Фото: РИА Новости 6/7 Личная жизнь актрисы привлекает не меньше внимания, чем ее роли. В свое время ее роман с музыкантом Сергеем Шнуровым вызвал бурное обсуждение общественности. Многих смущала не только разница в возрасте, но и тот факт, что актриса была несовершеннолетней в момент их знакомства. Фото: Оксана Акиньшина/Facebook 7/7 Актриса вышла замуж за продюсера Арчила Геловани, в браке родились сын Константин и дочь Эмми. В 2018 году Оксана Акиньшина сообщила в соцсетях о разводе, однако позже удалила эту информацию. Фото: Globallookpress.com

Хрупкая светловолосая девушка произвела такое сильное впечатление на знаменитого Сергея Бодрова-младшего , что именно ее он пригласил в свой дебютный режиссерский фильм «Сестры». Картина стала единственным проектом Бодрова-режиссера, во время съемок следующей он погиб в Кармадонском ущелье вместе со съемочной группой.

Таким образом «Сестры» обрели культовый статус и стали мощным стартом для карьеры Акиньшиной, которая не собиралась становиться актрисой. Оксана попала на кастинг случайно, вместе с другими девочками из модельного агентства, и не старалась понравиться режиссеру.

После «Сестер» Акиньшина стала сниматься постоянно, в том числе и в иностранных проектах («Лиля навсегда», «Юг», «Превосходство Борна»). В связи с этим она окончательно бросила школу и получила аттестат только в 2008 году. Со временем актриса отошла от депрессивных драм, а ее фильмография пополнилась романтическими комедиями.

В этом году на экраны вышел «Чернобыль», где актриса сыграла одну из главных ролей. Также актриса исполнила роль первого плана в сериале «Полет», который был показан в эфире телеканала ТНТ в январе этого года.

Кстати, Акиньшина должна была сниматься в фильме «Статский советник» (экранизация детектива Бориса Акунина о приключениях Эраста Фандорина), однако пропустила первый съемочной день и ее заменили Эмилией Спивак

Личная жизнь актрисы привлекает не меньше внимания, чем ее роли. В свое время ее роман с музыкантом Сергеем Шнуровым вызвал бурное обсуждение общественности. Многих смущала не только разница в возрасте, но и тот факт, что актриса была несовершеннолетней в момент их знакомства.

В первом браке с Дмитрием Литвиновым , гендиректором пиар-компании «Планета Информ», у нее родился сын Филипп, но Оксана почти сразу же развелась с мужем.

Роман с певцом и актером Алексеем Воробьевым в свое время горячо обсуждался светскими хроникерами, однако браком не закончился.