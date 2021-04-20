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Неудачные браки и пластика: как живет Софья из "Гардемаринов"

Даня Виттиг
5 часов назад
Ольга Машная сыграла Софью Зотову в сериале Светланы Дружининой "Гардемарины, вперёд!". "Рамблер" расскажет, как сложилась ее судьба.
Неудачные браки и пластика: как живет Софья из "Гардемаринов"
Фото: кадр из фильмакадр из фильма
Ольга Машная родилась 29 июня 1964 года в Ленинграде. Оба ее родителя трудились на стройке: отец был штукатуром, мать — маляром. Отец девочки часто выпивал, из-за чего в семье случались скандалы.
В мир кино Оля попала случайно. Однажды на улице к ней подошла ассистент режиссёра Эмилия Бельская, которая предложила Ольге сняться в телевизионном фильме «Первые радости». Уже через три года девочка переехала к Бельской, чтобы развиваться в кино. Во многом, причиной для переезда стала напряженная атмосфера дома.
Карьера пошла в гору, уже взрослая Ольга познакомилась со своим будущим мужем режиссером и сценаристом Валерием Приёмыховым. Мужчина был старше ее на 20 лет. А через 4 года этот брак распался из-за измен.
"Гардемарины, вперёд!" стали главной работой в жизни актрисы. Она зарекомендовала себя как профессиональную актрису. Раньше она играла нервных и дерзких героинь. А в "Гардемаринах" ей удалось передать образ спокойной и знающей себе цену девушки.
В 1991 году она вышла замуж за певчего церковного хора Алексея, от которого родила сына Дмитрия. Спустя два с небольшим года её супруг уехал в Германию и оставил актрису с маленьким ребёнком на руках. Работы стало все меньше.
В 2005 году Машная легла под нож пластического хирурга, но былую красоту вернуть не удалось. Женщина набрала вес и, кажется, смирилась с уходящей популярностью.
Несмотря на это, ее вновь пригласили на съемки "Гардемаринов IV". Конечно, на роль Софьи. Съемки фильма начались в 2019 году в Крыму.
Актеры,Ольга Машная,Светлана Дружинина,
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