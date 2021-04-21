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Снигирь объяснила, почему не любит сниматься с Цыгановым

Мира Маркина
8 часов назад
Юлия Снигирь в программе "Кино в деталях" на телеканале СТС рассказала, почему не любит сниматься со своим супругом Евгением Цыгановым:
Снигирь объяснила, почему не любит сниматься с Цыгановым
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Нам периодически предлагают совместные работы. Нельзя сказать, что мы сильно этому сопротивляемся, но понимаем: не слишком мечтаем друг с другом работать. Потому что все равно начинается выход за рамки, переход на личности. Когда ты что-то на площадке сказал, а другой думает: «Что ты имел ввиду? Зачем мне сделал замечание?» Словом, вот это все".
Исключение актеры сделали лишь для иностранного проекта, съемки которого стартуют в 2022 году. Подробнее о картине Снигирь рассказывать не стала. А вот слухи о появлении звездной пары в фильме "Чук и Гек" Юлия не подтвердила - в киноленте она появится с Владимиром Вдовиченковым:
"Мы читали и посмеивались. Оказывается, мы с Женей вместе снимаемся, но ничего об этом не знаем. Тайна, покрытая мраком. Но Володя такой, мне кажется, точный типаж советского геолога. Я на него смотрела в этой шапке, и у меня не возникало никаких вопросов".
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о фильмах, из-за которых актеры завершили карьеру.
Актеры,Чук и Гек,Юлия Снигирь,Евгений Цыганов,
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