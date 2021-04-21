Снигирь объяснила, почему не любит сниматься с Цыгановым

Исключение актеры сделали лишь для иностранного проекта, съемки которого стартуют в 2022 году. Подробнее о картине Снигирь рассказывать не стала. А вот слухи о появлении звездной пары в фильме "Чук и Гек" Юлия не подтвердила - в киноленте она появится с Владимиром Вдовиченковым: