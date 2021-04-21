Снигирь объяснила, почему не любит сниматься с Цыгановым

"Нам периодически предлагают совместные работы. Нельзя сказать, что мы сильно этому сопротивляемся, но понимаем: не слишком мечтаем друг с другом работать. Потому что все равно начинается выход за рамки, переход на личности. Когда ты что-то на площадке сказал, а другой думает: «Что ты имел ввиду? Зачем мне сделал замечание?» Словом, вот это все".
"Мы читали и посмеивались. Оказывается, мы с Женей вместе снимаемся, но ничего об этом не знаем. Тайна, покрытая мраком. Но Володя такой, мне кажется, точный типаж советского геолога. Я на него смотрела в этой шапке, и у меня не возникало никаких вопросов".