Почему Данелия не любил Бельмондо

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

Как выяснил "Рамблер", для съемок фильма "Слезы капали" режиссеру очень нужен был автомобиль "Запорожец". Группа решила приобрести машину в комиссионном магазине, а после съемки сдать обратно. Однако в советское время это было слишком сложно. Директор комиссионного магазина заявил, что эти вопросы решает аж министр финансов, а очередь на "Запорожец" выстроилась на два года вперед.

Данелия отправился из Калуги в Москву, чтобы лично отвести письмо с запросом на "Запорожец" министру. Однако политик сказал, что оно не по адресу и направил его к министру торговли.

Когда огорченный Данелия вернулся в Калугу, он отправился в кинотеатр, где часто показывали французские фильмы с Жан-Полем Бельмондо. В кадре актер лихачил на роскошной машине, врезался в другие автомобили, а затем вдребезги разбил свою. Данелия не мог спокойно смотреть на это.

Кадр из фильма

Через некоторое время Данелия поехал с письмом к министру торговли. Его не оказалось на месте. но секретарь заявил, что с таким запросом следует обращаться в Моссовет. Данелия вновь огорченный вернулся в Калугу и снова пошел в кино на Бельмондо.

На этот раз обаятельный француз играл полицейского, гонялся за преступником и в погоне подрезал автобус. В результате разбилось два десятка машин, и все иномарки!

Еще через некоторое время Данелия отправился в Моссовет. Там заявили, что теперь этими вопросами ведает Совет министров СССР. "Запорожец" они так и не заполучили.

А Данелия, вернувшись в Калугу, снова пошел в кино. Там Бедльмондо. Актер в кадре на роскошной яхте выскочил на берег, въехал в витрину автомобильного салона и начал крушить "роллс-ройс". Данелия не выдержал и ушел. Выходки Бельмондо на экране жутко раздражали режиссера.

Однако съемочная группа все же выкрутилась. "Запорожец" одолжили у звукооператора Женю Федорова, вытащили лобовое стекло и вставили туда разбитое. Еще несколько операторских и режиссерских уловок, и желаемый кадр был снят.