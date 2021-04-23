Куда пропал Александр Петров

С 2017 по 2019 годы у Петрова был большой прорыв в карьере. Он мог сниматься в нескольких проектах одновременно, так как был очень востребован у режиссеров. При этом, критики отмечали, что во всех картинах он входит в один и тот же образ "плохого парня с добрым сердцем". Зрители критиковали его за то, что он берется за все проекты, поэтому многие устали от лица Петрова на экранах. Настоящая популярность к актеру пришла после того, как вышел первый сезон сериала "Полицейский с Рублевки". С тех пор он снялся в "Притяжении", "Вторжении", "Гоголе", двух частях фильма "Лед", сыграл футболиста Стрельцова в одноименной ленте, а также получил главную роль в картине "Т-34".