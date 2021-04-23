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Куда пропал Александр Петров

Елизавета Назарова
8 часов назад
Популярный актер, который снимался практически в каждом российском фильме, редко появлялся на больших экранах в 2020 году. На 2021 запланированы лишь две премьеры с его участием. Многие начали замечать, что у Александра Петрова стало меньше работ в кино, несмотря на то, что зрители жаловались на усталость от его лица. "Рамблер" рассказывает, куда пропал Петров и чем он сейчас занимается.
Куда пропал Александр Петров
Фото: Кадр из фильма "Стрельцов"Кадр из фильма "Стрельцов"
С 2017 по 2019 годы у Петрова был большой прорыв в карьере. Он мог сниматься в нескольких проектах одновременно, так как был очень востребован у режиссеров. При этом, критики отмечали, что во всех картинах он входит в один и тот же образ "плохого парня с добрым сердцем". Зрители критиковали его за то, что он берется за все проекты, поэтому многие устали от лица Петрова на экранах. Настоящая популярность к актеру пришла после того, как вышел первый сезон сериала "Полицейский с Рублевки". С тех пор он снялся в "Притяжении", "Вторжении", "Гоголе", двух частях фильма "Лед", сыграл футболиста Стрельцова в одноименной ленте, а также получил главную роль в картине "Т-34".
В одном из интервью Петров комментировал то, что снимается в большом количестве фильмов и сериалов, а также рассказал о своем отношении к критике:
"Нет, я не боюсь, что меня везде много. Я просто фанат процесса и не сильно об этом задумываюсь. Мне всегда хочется идти вперед, и так или иначе, конечная цель где-то там. Не знаю, середина это или только начало. Где-то кто-то написал, что меня много. Так считает интернет-общественность"
При этом, в 2019 году Петров заявил о том, что хочет сделать паузу в своей кинокарьере. Он рассказал, что планирует приостановить съемки на год или полтора, чтобы сфокусироваться на работе в театре и благотворительности.
"Конечно, через какое-то время мне всё же придется сделать паузу и уйти в тень года на полтора: нигде не сниматься, возможно, посвятить свое время и внимание другим, не менее важным вещам: благотворительности, театру"
Несмотря на то, что актер не назвал точный промежуток времени, когда случится эта пауза, поклонники уверены, что он это сделал сейчас, но в 2021 году уже планирует вновь вернуться на экраны. Например, уже появился трейлер фильма "Декабрь", где актер взял новую планку и сыграл писателя Сергея Есенина.
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