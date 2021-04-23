Что подтолкнуло Игоря Нефедова свести счеты с жизнью

Его называли одним из самых перспективных актеров, он был очень популярен в 1980-х годах. Но блестящей карьеры не случилось: Игорь Нефедов добровольно ушел из жизни. О том, почему это произошло, рассказывает “Рамблер”.

Фото: Кадр из фильма "Вы умеете играть на пианино?" Кадр из фильма "Вы умеете играть на пианино?"

Дебют Игоря в кино состоялся, когда молодому человеку едва исполнилось 18: Олег Табаков , на курсе у которого он учился, порекомендовал Никите Михалкову перспективного студента для съемок в картине “Пять вечеров”. Но настоящей звездой Нефедова сделал фильм Сергея Ашкенази “Криминальный талант”, где Игорь сыграл роль милиционера Вадима Пительникова.

Кадр из фильма "Криминальный талант"

Перед молодым актером открывались прекрасные возможности для построения отличной карьеры, но лихие девяностые спутали все планы. Кинематограф переживал кризис, актеру больше не предлагали ролей, стремительный взлет Нефедова так же резко и оборвался. Знакомые режиссеры сетовали на то, что достойных ролей для Игоря просто нет, от многих предложений актер отказывался сам.

Вскоре к профессиональной невостребованности добавились личные проблемы: от Нефедова, спустя всего год после свадьбы, ушла жена, променяв его на другого. Тогда, по свидетельствам знакомых актера, он впервые заговорил о суициде.

Позже вторая супруга Нефедова, актриса Елена Казаринова , тоже отмечала, что Игорь много говорил о смерти. Сначала женщину это пугало, а потом она просто перестала придавать этому значение, полагая, что так актер просто привлекает к себе внимание.

Жизнь Нефедова постепенно налаживалась: второй брак оказался счастливым, в театре не было недостатка в ролях. Но Игорь все так же часто находился в депрессивном состоянии, начал пить. Он мог опоздать на репетицию или вовсе не прийти на нее.

Кадр из фильма "Охота на лис"

Табаков, в театре которого он служил, долго закрывал глаза на поведение одного из любимых своих актеров, но в итоге был вынужден отстранить Нефедова от роли в спектакле “Обыкновенная история”. Игорь решил уйти из театра. В это же время, устав от запоев и депрессии мужа, Екатерина уехала от супруга, объяснив, что хочет взять паузу в отношениях. Нефедов, конечно, переживал и топил горе в алкоголе.

В начале декабря 1993 года Игорь Нефедов поехал к жене мирится. Разговор не слишком клеился. Сказав супруге, что хочет сходить в магазин, Игорь вышел из квартиры, обвязал вокруг шеи шарф, привязав другой его конец к какому-то крюку, и повесился. Актеру было всего 33 года.