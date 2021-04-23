Тайна народного артиста СССР, который сражался в рядах вермахта

В 1985 году в СССР готовились отмечать 40-летие Победы и к этому знаменательному событию был приурочен выход нескольких фильмов на военную тематику. Одной из премьер стала картина режиссера Владимира Шевченко «Контрудар», посвященная напряженным боям на левом берегу Днепра, проходившими в 1943 году. Одну из ролей, генерал-фельдмаршала Манштейна, сыграл в этом фильме латвийский актер Харий Лиепиньш, выглядевший в немецкой форме невероятно убедительно. Как оказалось, немецкую форму Харию приходилось носить и до этого, причем совсем не в кино.

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В образе Манштейна Лиепиньш был настолько хорош, что в съемочной группе по этому поводу немало шутили. Говорили, что кавалер ордена «Знак Почета» просто создан для немецкой формы, будто носил ее всю свою жизнь. Юмористы и не подозревали, что попали в точку и Лиепиньш скрывает неприятную тайну.

В годы войны Харий Лиепиньш на самом деле служил в вермахте, но признаться в этом смог только после того, как Союз распался и его родная Латвия получила независимость. История жизни этого замечательного актера невероятно интересна и по-прежнему полна загадок, ведь Лиепиньш так и не раскрыл всех подробностей своего боевого прошлого.

Родился Харий Янович Лиепиньш в 1927 году в Тернейской волости Латвии, вблизи границы с Эстонией. В 8 летнем возрасте он переехал с семьей в Ригу, где пошел в школу. Харий рос очень подвижным и спортивным ребенком – обожал играть в футбол, занимался легкой атлетикой и мог постоять за себя и более слабых товарищей.

Когда началась война и Ригу заняли нацисты, Лиепиньш стал свидетелем трагедии еврейского народа, которая потрясла его до глубины души. Его первая любовь, еврейская девушка из его двора, была отправлена нацистами в гетто вместе с семьей, а затем расстреляна. Потерял Харий и нескольких друзей, в жилах которых текла еврейская кровь.

В 1942 году Харий подделал документы, добавив себе два года, чтобы его приняли на учебу в гимназию. Но эта хитрость сослужила ему плохую службу, так как в 16 лет немецкие власти призывали латышских парней в армию. Так Харий вместо гимназического класса оказался в рядах вермахта. Некоторые утверждают, что актер кривит душой и что он пошел служить Германии добровольцем, но эти обвинения в его адрес голословны.

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О том, как проходила служба рядового Лиепиньша в вермахте есть несколько версий. Кто-то даже утверждал, что Харий «не нюхал пороха» и всю войну провел в интендантской службе, пересчитывая мешки с крупами и ящики с тушенкой. Но сам он рассказывал, что был распределен в ПВО и участвовал в самых кровопролитных боях с Красной армией. В одном из интервью он рассказывал об этом так:

«Держали огневую позицию, вели бой по русским самолетам и танкам. Несколько моих товарищей и друзей погибли в результате советских авиаударов».

Закончился боевой путь латыша в «Курляндском котле», в котором его часть, вместе со значительной группировкой войск, оказалась заперта в 1944 году. До мая 1945 года Харий находился в окружении, а после капитуляции Третьего рейха попытался незаметно вернуться к своей семье в Ригу.

Но советская служба безопасности не зря считалась одной из лучших в мире – переодетого в штатское неприметного паренька сняли с поезда, опознали и после короткого суда отправили в лагерь под Воркутой. Там бывший рядовой вермахта работал на угольном разрезе вместе с другими пленными. В интервью латвийской прессе Лиепиньш рассказывал о лагере ужасные вещи:

«Голод, вши мороз, который порой был ниже 50 градусов. Почти каждый день на шахте происходили несчастные случаи, гибель людей Установка крепей была самой опасной работой, наша бригада из семнадцати человек пережила грандиозный обвал, грозивший навсегда оставить нас под землей ».

К счастью для Хария и многих его земляков в апреле 1946 года вышло Постановление Совета Министров СССР 843–342сс «О возвращении на родину репатриантов — латышей, эстонцев и литовцев». Документ был принят по ходатайству латвийских партийных руководителей, которые убеждали всех, что большинство латышей были призваны в немецкую армию насильно.

Так Харий Лиепиньш попал под амнистию всего спустя год после суда. Когда парень вернулся домой, ему было всего 19 лет и нужно было искать себя в мирной жизни. Юный ветеран вермахта поступил в театральную студию при Рижском театре драмы имени Райниса, а после ее окончания начал играть в труппе Художественного театра имени Райниса. В этом театре Лиепиньш проработал всю жизнь, сыграв десятки ролей на сцене и в кино.

Кинодебют Хария Яновича состоялся в 1955 году в картине «К новому берегу». После этого были роли в «Золотом эшелоне» с Василием Шукшиным , в «Ватерлоо», Сергея Бондарчука и многих других хороших советских фильмах. Была в карьере актера и очень знаковая роль. Он сыграл в фильме «Я все помню, Ричард», режиссера Виктора Лоренца, который также как Лиепиньш служил немцам и был амнистирован в 1946 году.

Фильм рассказывает о судьбе трех латышей, служивших в Латышском легионе СС. Харий Янович играл героя в немецкой форме и в фильме «Иди и смотри», где ему досталась роль командира карателей. Что касается признания, то в Латвии актер стал популярным еще в 50 х годах. Награды ему вручали одну за другой: орден «Знак Почета», звание заслуженного артиста Латвийской ССР, а затем — и народного артиста республики.

В конце 1970 х Лиепиньш стал известен на уровне всего СССР, а 13 апреля 1988 года был удостоен звания «Народный артист Советского Союза». Как и многие известные актеры, он не был идеален. Всю жизнь Харий Янович боролся с пристрастием к алкоголю, которое отравляло жизнь ему и его семье. Выпивая, актер преображался и из интеллигентного и спокойного мужчины превращался в дебошира и домашнего тирана.

Несмотря на то что советская власть его амнистировала актера и никогда не вспоминала его сомнительное прошлое, Лиепиньш в последние годы своей жизни активно давал интервью латвийским и западным СМИ, в которых рассказывал, что натерпелся от советской власти и был осужден без вины.