«Оставил на голодном пайке»: Хазанов обвинил Жванецкого в крахе карьеры Карцева

Как отметил Геннадий Хазанов, отчасти он испытывал в свое время подобные же трудности. Писатели вдруг решили выступать сами, потому что остро нуждались в деньгах. В итоге некоторые юмористы остались ни с чем. У них просто не нашлось материала. Понять писателей Хазанов может, и предъявлять претензии в данном случае бесполезно. Просто он констатирует данный факт, сообщает «АиФ».