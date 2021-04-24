Хазанов обвинил Жванецкого в крахе карьеры Карцева

По словам Хазанова, он сам исыптывал подобные трудности. Тогда писатели остро нуждались в деньгах, поэтому решили выступать сами. Юмористы в итоге остались ни с чем, потому что у них не осталось материала. Хазанов объяснил, что может сам понять писателей и претензии предъявлять бесполезно.