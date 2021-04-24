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Хазанов обвинил Жванецкого в крахе карьеры Карцева

Диана Товсепова
3 часа назад
Народный артист РСФСР Геннадий Хазанов заявил, что на писателе-сатирике Михаиле Жванецком лежит вина в крахе творческой карьеры актера Романа Карцева.
Геннадий Хазанов.
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
«На совести покойного Жванецкого последняя часть жизни артиста редкой одаренности — Романа Карцева. Он практически оставил его на голодном пайке. Я Жванецкого не могу в этом обвинять, это его право и его дело. Но факт остается фактом».
По словам Хазанова, он сам исыптывал подобные трудности. Тогда писатели остро нуждались в деньгах, поэтому решили выступать сами. Юмористы в итоге остались ни с чем, потому что у них не осталось материала. Хазанов объяснил, что может сам понять писателей и претензии предъявлять бесполезно.
Напомним, что актер Роман Карцев ушел из жизни 2 октября 2018 года в возрасте 79 лет. А Михаил Жванецкий умер 6 ноября 2020. Ему было 86 лет.
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