Как супруга звезды «Окраины» скончалась на его руках

Николай Крючков был настоящим народным актером: правдоподобно играл простых рабочих. Наибольшую популярность ему принесла роль в советском фильме «Окраина». «Рамблер» расскажет о жизни знаменитого артиста.

Фото: Кадр из фильма «Окраина» Кадр из фильма «Окраина»

Детство

Николай родился на Пресне в простой рабочей семье ткачихи с Трехгорной мануфактуры и грузчика. Жилось непросто: в семье было семеро детей, однако выжить смог только Николай. Рано ушел и отец. Поэтому будущему актеру пришлось рано повзрослеть, он выучился на гравера-накатчика и отправился работать на Трехгорную мануфактуру, где работала его мать.

Но только работой жизнь Николая Крючкова не ограничивалась – он несколько лет занимался художественной самодеятельностью, после чего в возрасте 17 лет поступил в студию при Театре рабочей молодежи.

Актерская карьера

Крючков окончил училище в 1930 году, после чего сначала работал в ТРАМ (Театр рабочей молодежи), а с 1934 года сотрудничал с разными театрами, но по большей части снимался в кино.

Свою первую роль в фильме Николай Крючков получил в 20 лет. В свой фильм «Окраина» его пригласил Борис Барнет . Режиссер говорил, что Крючков – вылитый сапожник Сенька, именно тот, кто ему нужен. Картина имела грандиозный успех, и Николая стали приглашать другие режиссеры.

Он снялся в лентах, вошедших в Золотой фонд отечественного кино: «Свинарка и пастух», «Трактористы», «На границе». Он быстро получил признание и стал пользоваться неподдельным уважением среди коллег.

Война

В годы Великой Отечественной войны Николаю Крючкову пришлось переключиться на роли военных – таков был запрос времени. Получилось у Николая Афанасьевича очень убедительно: «Антоша Рыбкин», «Парень из нашего двора» и культовый фильм «Небесный тихоход».

Крючков в самом начале войны хотел честно уйти на фронт, и даже записался на призывном пункте, но ему отказали, сказали, что талантливые актеры здесь нужнее. Впрочем, на фронте он был не раз в составе «фронтовых бригад».

Личная жизнь

Годы войны Николай Крючков прожил с первой супругой Марией Пастуховой , с которой познакомился в 1938 году, потом женился, а в 1945 году развелся. Оба считали, что были молоды и неопытны, поэтому не смогли найти общий язык в быту в непростое военное время.

После окончания войны Крючков встречает актрису Аллу Парфаньяк , с которой они прожили 12 лет. Однако в итоге последовал разрыв – актриса ушла к Михаилу Ульянову , с которым прожила до смерти.

Третий брак актера продлился совсем недолго. Николай Крючков в 1959 году на съемках знакомится с лыжницей Зоей Кочановской, вскоре сыграли свадьбу, а через три месяца проездом были в Ленинграде.

Там произошел такой эпизод: в самом центре северной столице Зоя попросила остановить автомобиль, чтобы купить помаду. Она перебежала дорогу, купила помаду, и побежала обратно. В это время ее насмерть сбил грузовой военный автомобиль. Умерла она на руках у мужа. Актер очень тяжело пережил эту трагедию.