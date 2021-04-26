За что Лев Прыгунов попал в черный список “Мосфильма”

Его карьера в кино началась и развивалась стремительно, в его фильмографии более 150 ролей. Но был момент, когда все это оказалось под угрозой: актера внесли в черный список “Мосфильма”, его карьера оказалась под угрозой. О том, почему это произошло, читайте в материале “Рамблера”.

Фото: Кадр из фильма "Дети Дон-Кихота" Кадр из фильма "Дети Дон-Кихота"

Свою первую главную роль Лев Прыгунов сыграл в фильме “Увольнение на берег”, за которым последовала не менее яркая работа в картине “Утренние поезда”. Старт кинокарьеры актера был весьма успешным и ярким. Но в одночасье чуть не оборвалась, когда Прыгунов отправился на съемки фильма совместного производства СССР и Италии “Они шли на Восток”.

Кадр из фильма "Увольнение на берег"

Причиной стало разительно отличавшееся отношение на съемках к итальянским и советским актерам. В перерывах между съемками Прыгунов заметил, что итальянцев кормили в отдельном, специально оборудованном вагончике, советские же актеры маялись под палящим солнцем в очереди к общей “кинокухне”. Этот факт возмутил артиста и он в довольно жесткой форме высказал свои претензии.

Разумеется, это не понравилось руководству. Актера решили поставить на место, припомнив ему деда-священника, дружбу с Иосифом Бродским и антисоветские настроения. Прыгунова внесли в черный список “Мосфильма”: здесь актеру больше не позволяли сниматься и не предлагали ролей.

Справедливости ради стоит отметить, что слова об антисоветских настроениях актера не были неправдой. Прыгунов позже и сам признавался, что по ночам слушал радиостанцию “Голос Америки”, обожал джаз, зарубежную литературу и живопись. А с опальным Иосифом Бродским его действительно связывали приятельские отношения.

Прыгунов утверждал, что его приняли в комсомол без его собственного согласия, а позже он сжег комсомольский билет и говорил, что никогда не состоял в этой организации.

Все это ему и припомнили, запретив сниматься на “Мосфильме” и выезжать за границу, отмечая, что он “неблагонадежный”.

К счастью, с Прыгуновым не отказались работать на Одесской и Белорусской киностудиях, карьера актера не оборвалась, а продолжила успешно развиваться.

Запрет о работе на “Мосфильме” был снят в 1970-х годах, где Прыгунов после этого сыграл несколько десятков ярких ролей, а после распада СССР успешно снимался и за границей, исполнив свою давнюю мечту.

Кадр из фильма "Оперативный псевдоним"

За рубежом, кстати, Лев Прыгунов известен не в качестве актера, а как художника. Живопись - давнее увлечение актера, он еще в юности брал уроки у профессиональной художницы, а позже часто участвовал в художественных выставках в России и за границей. Лев Прыгунов - член Всемирной ассоциации художников, а его картины за рубежом пользуются большим успехом.