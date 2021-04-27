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Кидман исполнила роль русской Маши в новом сериале

Мария Грибова
47 минут назад
Актриса Николь Кидман исполнила главную роль в экранизации романа «Девять совсем незнакомых людей» Лианы Мориарти. Об этом стало известно из вышедшего тизера на платформе Hulu.
Кидман исполнила роль русской Маши в новом сериале
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По сюжету, жители мегаполисов приезжают в оздоровительный центр, чтобы победить стресс и начать новую жизнь. Кидман исполнила роль директора пансионата эмигрантки из России по имени Маша.
В сериале также снялись Мелисса Маккарти, Люк Эванс, Самара Уивинг и многие другие. Дата премьеры пока неизвсетна.
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